Українка замовила іграшку з Китаю: її налякало те, що виявилось у посилці (фото)

Українка замовила на китайському маркетплейсі набір для розкопок і була збентежена, коли розпакувала отриману посилку. Замість дитячої іграшки в коробці були два яйця та жива маленька черепаха.

Про шокуючу іграшку з Китаю розповіла 24 вересня у Threads користувачка, підписана як Євгенія Ярошенко. За її словами, вона замовила на внутрішньому маркетплейсі Китаю дитячий набір для розкопок, в якому приїхали яйця та живе черепашеня, що вилупилося в дорозі.

"З 19:00 мене всю трусить, і якби досі не розумію, як таке могло статись", — зізналася дівчина.

В посилці з Китаю українці прийшло живе черепашеня Фото: Threads

Українка розповіла, що ще більше її налякав ChatGPT. Він проаналізував фото та припустив, що в посилці маленька алігаторова черепаха — хижак з Північної Америки. Її характерні ознаки: шорсткий панцир з гребінцями, велика голова з гачкуватим дзьобом і довгий хвіст із зубчастим краєм. Дорослі особини можуть важити до 80 кг. Чат попередив, що такі черепахи можуть сильно кусатися, та порадив бути обережною з малюком.

Втім згодом дівчина з'ясувала, що до неї потрапила не алігаторова, а китайська черепаха, яка виростає до 20—27 см та харчується рослинами, рибою і хробаками.

ChatGPT припустив, що українці з Китаю прийшла алігаторова черепаха Фото: Threads

Коментатори жартома порівняли авторку допису з "Матір'ю Драконів" Дейнеріс Таргарієн з романів Джорджа Мартіна серії "Пісня льоду й полум'я". Також у коментарях зазначали, що не вперше бачать дописи про те, що замість дитячих наборів для розкопок людям приходять з Китаю живі черепахи. Люди, які займаються розведенням екзотичних тварин, запропонували свою консультацію щодо утримання.

Для "іграшки з Китаю" шукають тераріум

Наступного ранку дівчина написала, що черепашка пережила ніч і на вигляд почувається добре.

"У мене зʼявилась неочікувано черепашка, яка тільки народилась і ще пізнає цей світ, і сьогодні ми пережили ніч, і наче все добре, бо я досі переживаю за неї. Ми вже гуляємо потрошку, випустила її з судочка походити", — розповіла українка.

За її словами, зараз родина чекає, поки дитинча почне їсти, підбирає все необхідне для її утримання та шукає тераріум.

За словами українки, на ранок черепашеня з Китаю почувалося добре Фото: Threads

Також вона поділилася, що в неї просять дати посилання на набір, але їй це "здається звірством".

"Ні, ні в якому разі не давайте! Чим більше людей купуватимуть, тим вищий попит буде на такі товари — а це к*пець яке знущання з тварини! Чим менший попит, тим менше такі товари будуть поширені. Хто хоче черепашку — велкам в зоомагазин", — відповіли в коментарях.

Родина шукає для маленької черепахи відповідний тераріум Фото: Threads

