Арендодатель неделями не видел арендатора: полиция наткнулась в его квартире на неожиданные находки (фото)

Арендодатель из Сан-Диего штата Калифорния в США в течение нескольких недель не видел своего арендатора. Он обратился в полицию, которая открыла его квартиру и увидела там ужасные находки.

Правоохранители открыли дверь двухкомнатной квартиры, которая находилась под арендой, и наткнулась на целые горы мусора, собранного в течение длительного времени. Однако больше всего их шокировали живые находки в жилье. Об этой истории рассказало издание Newsweek.

Вся двухкомнатная квартира была завалена бытовыми вещами, которые заполонили пространство от пола до потолка. Среди этого мусора и многочисленных обломков полицейские обнаружили 11 собак и 2 котов.

Newsweek | собаки, спасенные из заваленной мусором квартиры

Животные находились в ужасном состоянии, а также были напуганными. Их правоохранители передали в кампус Оушенсайд Общества защиты животных Сан-Диего.

Собак и кошек доставали из-под куч мусора в специальных костюмах и масках, поскольку квартиру также наполнял ужасный запах. Оперативные службы разгребали завалы, чтобы добраться до животных и освободить их.

Скриншот видео | завалы мусора в арендованной квартире

В общем правоохранителям понадобилось четыре дня на то, чтобы очистить квартиру, а также освободить животных внутри. Собаки прятались под кроватями и мебелью, напуганные и голодные, что добавило сложностей к операции по спасению.

Почему именно арендатор так поступил с животными и по каким причинам жилье превратилось в свалку — СМИ пока не раскрывают.

Как защититься от недобросовестных арендаторов

Нередко случается так, что арендаторы оказываются недобросовестными людьми и плохо обращаются с имуществом арендодателей. Для того, чтобы себя обезопасить, специалисты GOV.UK советуют придерживаться следующих советов:

осуществить проверку арендаторов;

иметь письменный договор аренды;

взять залог;

провести инвентаризацию во время заезда и выезда;

оформить договор страхования;

осуществлять периодические проверки состояния жилья.

Арендодателям советуют периодически наведываться в жилье, сдаваемое в аренду, чтобы убедиться, что там все в норме.

