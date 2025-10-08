Орендодавець тижнями не бачив орендаря: поліція натрапила у його квартирі на несподівані знахідки (фото)

Орендодавець із Сан-Дієго штату Каліфорнія у США упродовж кількох тижнів не бачив свого орендаря. Він звернувся до поліції, яка відкрила його квартиру і побачила там жахливі знахідки.

Related video

Правоохоронці відчинили двері двокімнатної квартири, яка перебувала під орендою, й натрапила на цілі гори сміття, зібраного упродовж тривалого часу. Однак найбільше їх шокували живі знахідки у житлі. Про цю історію розповіло видання Newsweek.

Вся двокімнатна квартира була завалена побутовими речами, які заполонили простір від підлоги до стелі. Серед цього сміття та численних уламків поліціянти виявили 11 собак та 2 котів.

Newsweek | собаки, врятовані з заваленої сміттям квартири

Тварини перебували у жахливому стані, а також були наляканими. Їх правоохоронці передали до кампусу Оушенсайд Товариства захисту тварин Сан-Дієго.

Собак та котів діставали з-під куп сміття у спеціальних костюмах та масках, оскільки квартиру також наповнював жахливий сморід. Оперативні служби розгрібали завали, аби дістатися до тварин та вивільнити їх.

Скриншот відео | завали сміття в орендованій квартирі

Загалом правоохоронцям знадобилося чотири дні на те, щоб очистити квартиру, а також звільнити тварин усередині. Собаки ховалися під ліжками та меблями, налякані і голодні, що додало складнощів до операції з порятунку.

Чому саме орендар так вчинив з тваринами та з яких причин житло перетворилося на сміттєзвалище — ЗМІ наразі не розкривають.

Як захиститися від недобросовісних орендарів

Нерідко трапляється так, що орендарі виявляються недобросовісними людьми й погано поводяться з майном орендодавців. Для того, щоб себе забезпечити, фахівці GOV.UK радять дотримуватися наступних порад:

здійснити перевірку орендарів;

мати письмовий договір оренди;

взяти заставу;

провести інвентаризацію під час заїзду та виїзду;

оформити договір страхування;

здійснювати періодичні перевірки стану житла.

Орендодавцям радять періодично навідуватися в житло, що здається в оренду, аби пересвідчитися, що там все у нормі.

Нагадаємо, 6 жовтня у мережі сім'я поділилася історією, як виїхала з орендованого житла після незвичайної знахідки у будинку.

Також у вересні блогер показав, що приховує найдешевше орендоване житло за 2 євро.