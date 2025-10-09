"Ушел на дно": попытка парня передвинуть лодку закончилась катастрофой (видео)

В США племянник решил помочь дяде передвинуть его лодку в другое место, однако дальше произошла комическая ситуация. В сети оценили попытки молодого человека помочь родственнику с помощью юмора и иронии.

Сам дядя с юмором говорит, что племянник "пошел на дно вместе с лодкой", как и подобает настоящему джентльмену, говорится в посте мужчины в Reddit.

Сообщение американца стало популярным — набрало более 9 тыс. реакций. На кадрах заметно, что молодой человек хотел передвинуть лодку своего дяди и начал вращать прицеп с плавсредством.

Буквально через несколько секунд племянник не смог удержать платформу после оборота, после чего лодка с прицепом начала падать в овраг неподалеку от гаража. Все попытки молодого человека остановить лодку были тщетными, и он вместе с плавсредством упал в овраг.

"Мой племянник попытался передвинуть мою лодку на подъездной дорожке... все пошло не по плану. В конце концов, он пошел на дно вместе с лодкой, как и подобает настоящему джентльмену", — иронично написал американец.

Известно, что эти кадры были сняты в США в начале лета. Сам владелец лодки пишет, что юноша не пострадал, если "не считать его раненой гордости".

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, юзеры не сдерживались от комической ситуации и иронично прокомментировали увиденное. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Два лучших дня в жизни владельца лодки: когда ты ее покупаешь — и когда смотришь, как она уничтожается в происшествии на видео для страховой компании";

"Она утонула... пацан потопил лодку прямо на суше";

"Я видел, как щупальца Кракена затянули эту штуку вниз. Бедняга";

"Мне нужна вода", — так, видимо, сама лодка думала";

"Это все хорошо, но что там с лодкой?".

Ранее Фокус сообщал, как 3,5-метровый дельфин запрыгнул в лодку с рыбаками. Вернуть дельфина в море рыбаки не смогли из-за его размеров.

Впоследствии стало известно, что брошенная на пляже лодка стала местной достопримечательностью. Вокруг судна собирается много людей, чтобы сфотографироваться рядом с ним.