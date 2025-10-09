"Пішов на дно": спроба хлопця пересунути човен закінчилась катастрофою (відео)
У США небіж вирішив допомогти дядькові пересунути його човен до іншого місця, однак далі сталася комічна ситуація. В мережі оцінили спроби молодика допомогти родичу за допомогою гумору й іронії.
Сам дядько з гумором каже, що небіж "пішов на дно разом із кораблем", як і личить справжньому джентельмену, йдеться в пості чоловіка в Reddit.
Повідомлення американця стало популярним — набрало понад 9 тис. реакцій. На кадрах помітно, що молодик хотів пересунути човен свого дядька та почав обертати причіп з плавзасобом.
Буквально за кілька секунд небіж не зміг втримати платформу після оберту, після чого човен з причепом почав падати в яр неподалік від гаража. Всі спроби молодого чоловіка зупинити човен були марними, і він разом з плавзасобом.
"Мій племінник спробував пересунути мій човен на під’їзній доріжці… усе пішло не за планом. Зрештою, він пішов на дно разом із кораблем, як і личить справжньому джентльмену", — іронічно написав американець.
Наразі відомо, що ці кадри були зняті в США на початку літа. Сам власник човна пише, що юнак не постраждав, якщо "не рахувати його пораненої гордості".
Реакція соцмереж
У коментарях до популярного ролика, юзери не стримувалися від комічної ситуації й іронічно прокоментували побачене. Найбільше підтримки отримали такі репліки:
- "Два найкращі дні в житті власника човна: коли ти його купуєш — і коли дивишся, як він знищується в аварії на відео для страхової компанії";
- "Він потонув… пацан потопив човен просто на суходолі";
- "Я бачив, як щупальця Кракена затягнули цю штуку вниз. Бідолаха";
- "Мені потрібна вода", — так, мабуть, сам човен думав";
- "Це все добре, але шо там з човном?".
Раніше Фокус повідомляв, як 3,5-метровий дельфін застрибнув у човен з рибалками. Повернути дельфіна в море рибалки не змогли через його розміри.
Згодом стало відомо, що кинутий на пляжі човен став місцевою визначною пам'яткою. Навколо судна збирається багато людей, щоб сфотографуватися поруч із ним.