"Пішов на дно": спроба хлопця пересунути човен закінчилась катастрофою (відео)

У США небіж вирішив допомогти дядькові пересунути його човен до іншого місця, однак далі сталася комічна ситуація. В мережі оцінили спроби молодика допомогти родичу за допомогою гумору й іронії.

Related video

Сам дядько з гумором каже, що небіж "пішов на дно разом із кораблем", як і личить справжньому джентельмену, йдеться в пості чоловіка в Reddit.

Повідомлення американця стало популярним — набрало понад 9 тис. реакцій. На кадрах помітно, що молодик хотів пересунути човен свого дядька та почав обертати причіп з плавзасобом.

Буквально за кілька секунд небіж не зміг втримати платформу після оберту, після чого човен з причепом почав падати в яр неподалік від гаража. Всі спроби молодого чоловіка зупинити човен були марними, і він разом з плавзасобом.

"Мій племінник спробував пересунути мій човен на під’їзній доріжці… усе пішло не за планом. Зрештою, він пішов на дно разом із кораблем, як і личить справжньому джентльмену", — іронічно написав американець.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті в США на початку літа. Сам власник човна пише, що юнак не постраждав, якщо "не рахувати його пораненої гордості".

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, юзери не стримувалися від комічної ситуації й іронічно прокоментували побачене. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Два найкращі дні в житті власника човна: коли ти його купуєш — і коли дивишся, як він знищується в аварії на відео для страхової компанії";

"Він потонув… пацан потопив човен просто на суходолі";

"Я бачив, як щупальця Кракена затягнули цю штуку вниз. Бідолаха";

"Мені потрібна вода", — так, мабуть, сам човен думав";

"Це все добре, але шо там з човном?".

Раніше Фокус повідомляв, як 3,5-метровий дельфін застрибнув у човен з рибалками. Повернути дельфіна в море рибалки не змогли через його розміри.

Згодом стало відомо, що кинутий на пляжі човен став місцевою визначною пам'яткою. Навколо судна збирається багато людей, щоб сфотографуватися поруч із ним.