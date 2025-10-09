Женщина заказала джинсы, но то что пришло, насмешило сеть (видео)

Женщина получила заказанные онлайн джинсы с абсурдно широкими штанинами. Инцидент произошел в штате Луизиана, (США) после доставки заказа с платформы Shein.

Как сообщает Daily Mirror, 26-летняя Тиша Истре заказала несколько брюк, включая две пары джинсов. При получении заказа одна пара джинсов имела комично большой размер. Штанины оказались настолько широкими, что в них можно было полностью поместить обе ноги вместе.

"Я заказала самые милые джинсы, но когда они пришли, я была очень разочарована. Они были невероятно широкими и длинными. К счастью, я смогла их вернуть и получить свои деньги обратно", — рассказала Тиша Истре.

Женщина сделала видео с примерки джинсов для своих подписчиков в TikTok.

Они очень широкие

На кадрах видно, как джинсы свисают вокруг ее ног из-за чрезмерной ширины. Сначала она предположила, что могла случайно заказать неправильный размер.

"Они очень широкие. Мне кажется, что их так и должны делать. Они просто слишком широкие; я не могу справиться с этими бешеными ногами", — добавила Тиша Истре.

После инцидента женщина вернула бракованный товар и получила полное возмещение. Она отметила, что будет продолжать делать покупки онлайн, но избегать заказ джинсов от этого продавца.

"Я буду продолжать заказывать другие вещи, но джинсы больше не буду заказывать!" — заявила она.

Реакция соцсетей

Видео с комичной примеркой вызвало активную реакцию в социальных сетях. Один из пользователей отметил: "Эти джинсы — просто ужас, кажется, ты не тот размер, сестра".

Другой комментатор поделился похожим опытом: "Я не могу заказать штаны или шорты на Shein, они либо слишком большие, либо слишком маленькие".

Третий пользователь предупредил: "С одеждой Shein нужно быть очень осторожным".

Напомним, что проблемы с размерами одежды при онлайн-покупках являются довольно распространенным явлением. Многие покупатели сталкиваются с несоответствием размерных сеток разных производителей, что приводит к необходимости возврата товаров.

