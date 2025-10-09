Жінка замовила джинси, але те що прийшло, насмішило мережу (відео)

Жінка отримала замовлені онлайн джинси з абсурдно широкими штанинами. Інцидент стався в штаті Луїзіана, (США) після доставлення замовлення з платформи Shein.

Як повідомляє Daily Mirror, 26-річна Тіша Істре замовила кілька штанів, включаючи дві пари джинсів. При отриманні замовлення одна пара джинсів мала комічно великий розмір. Штанини виявилися настільки широкими, що в них можна було повністю помістити обидві ноги разом.

"Я замовила наймиліші джинси, але коли вони прийшли, я була дуже розчарована. Вони були неймовірно широкими та довгими. На щастя, я змогла їх повернути та отримати свої гроші назад ", – розповіла Тіша Істре.

Жінка зробила відео з примірювання джинсів для своїх підписників у TikTok.

Вони дуже широкі

На кадрах видно, як джинси звисають навколо її ніг через надмірну ширину. Спочатку вона припустила, що могла випадково замовити неправильний розмір.

"Вони дуже широкі. Мені здається, що їх так і мають робити. Вони просто занадто широкі; я не можу впоратися з цими шаленими ногами", – додала Тіша Істре.

Після інциденту жінка повернула бракований товар і отримала повне відшкодування. Вона зазначила, що продовжуватиме робити покупки онлайн, але уникатиме замовлення джинсів від цього продавця.

"Я продовжуватиму замовляти інші речі, але джинси більше не замовлятиму!" – заявила вона.

Реакція соцмереж

Відео з комічним примірюванням викликало активну реакцію в соціальних мережах. Один з користувачів відзначив: "Ці джинси — просто жах, здається, ти не той розмір, сестро".

Інший коментатор поділився схожим досвідом: "Я не можу замовити штани чи шорти на Shein, вони або завеликі, або замалі".

Третій користувач попередив: "З одягом Shein потрібно бути дуже обережним".

Нагадаємо, що проблеми з розмірами одягу при онлайн-покупках є досить поширеним явищем. Багато покупців стикаються з невідповідністю розмірних сіток різних виробників, що призводить до необхідності повернення товарів.

