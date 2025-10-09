Жінка замовила джинси, але те що прийшло, насмішило мережу (відео)
Жінка отримала замовлені онлайн джинси з абсурдно широкими штанинами. Інцидент стався в штаті Луїзіана, (США) після доставлення замовлення з платформи Shein.
Як повідомляє Daily Mirror, 26-річна Тіша Істре замовила кілька штанів, включаючи дві пари джинсів. При отриманні замовлення одна пара джинсів мала комічно великий розмір. Штанини виявилися настільки широкими, що в них можна було повністю помістити обидві ноги разом.
"Я замовила наймиліші джинси, але коли вони прийшли, я була дуже розчарована. Вони були неймовірно широкими та довгими. На щастя, я змогла їх повернути та отримати свої гроші назад ", – розповіла Тіша Істре.
Жінка зробила відео з примірювання джинсів для своїх підписників у TikTok.
На кадрах видно, як джинси звисають навколо її ніг через надмірну ширину. Спочатку вона припустила, що могла випадково замовити неправильний розмір.
"Вони дуже широкі. Мені здається, що їх так і мають робити. Вони просто занадто широкі; я не можу впоратися з цими шаленими ногами", – додала Тіша Істре.
Після інциденту жінка повернула бракований товар і отримала повне відшкодування. Вона зазначила, що продовжуватиме робити покупки онлайн, але уникатиме замовлення джинсів від цього продавця.
"Я продовжуватиму замовляти інші речі, але джинси більше не замовлятиму!" – заявила вона.
Реакція соцмереж
Відео з комічним примірюванням викликало активну реакцію в соціальних мережах. Один з користувачів відзначив: "Ці джинси — просто жах, здається, ти не той розмір, сестро".
Інший коментатор поділився схожим досвідом: "Я не можу замовити штани чи шорти на Shein, вони або завеликі, або замалі".
Третій користувач попередив: "З одягом Shein потрібно бути дуже обережним".
Нагадаємо, що проблеми з розмірами одягу при онлайн-покупках є досить поширеним явищем. Багато покупців стикаються з невідповідністю розмірних сіток різних виробників, що призводить до необхідності повернення товарів.
