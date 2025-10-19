Приют для животных запретил "усыновлять" черных котов во время Хэллоуина: в чем причина
В испанском городе Терраса запрещено брать черных котов из приютов во время празднования Хэллоуина. Так власти предотвращают использование животных в зловещих "ритуалах".
Все запросы на передержку или принятие в семью черных котов в Террасе на северо-востоке Каталонии будут отклонены с 6 октября по 10 ноября, пишет BBC. В местной службе защиты животных объяснили, что это должно защитить животных от потенциального причинения вреда или использования их в качестве ритуального реквизита.
По словам заместителя мэра Террасы Ноэля Дюка, на Хэллоуин запросы на адопцию черных котов обычно существенно возрастают. Хотя в самом городе до сих пор не было зафиксировано случаев жестокого обращения с такими животными, инциденты случались в других регионах, поэтому было принято решение защитить усатых превентивно.
"Мы пытаемся предотвратить адопцию животных из-за моды или импульсивности. А в случаях, подобных этому, которые, как нам известно, существуют, мы пытаемся предотвратить любые ужасные практики", — пояснил мэр.
По информации местных властей, сейчас в Террасе живет более 9 800 котов, а в центре адопции животных содержат около 100, из которых 12 — черного цвета.
В городском совете отмечают, что это решение является "временным и исключительным", однако запрет может быть повторен в будущем. Исключения могут быть согласованы в индивидуальном порядке, центр адопции будет оценивать риски в течение периода действия запрета.
Напомним, 13 октября СМИ писали о женщине, которая поехала на вечеринку в "кровавом" костюме на Хэллоуин и попала в больницу по-настоящему.
8 октября медиа рассказывали об отеле El Cortez в американском Лас-Вегасе, в котором клиентам предлагают "ловить" призраков за деньги.