Притулок для тварин заборонив "усиновлювати" чорних котів під час Геловіну: в чому причина

В іспанському місті Терраса заборонено брати чорних котів з притулків під час святкування Геловіну. Так влада запобігає використанню тварин у зловісних "ритуалах".

Всі запити на перетримку чи прийняття в родину чорних котів у Террасі на північному сході Каталонії будуть відхилені з 6 жовтня по 10 листопада, пише BBC. В місцевій службі захисту тварин пояснили, що це має захистити тварин від потенційного заподіяння шкоди чи використання їх як ритуального реквізиту.

За словами заступника мера Терраси Ноеля Дюка, на Геловін запити на адопцію чорних котів зазвичай суттєво зростають. Хоча в самому місті досі не було зафіксовано випадків жорстокого поводження з такими тваринами, інциденти траплялися в інших регіонах, тому було ухвалено рішення захистити вусатих превентивно.

"Ми намагаємося запобігти адопції тварин через моду або імпульсивність. А у випадках, подібних до цього, які, як нам відомо, існують, ми намагаємося запобігти будь-яким жахливим практикам", — пояснив мер.

За інформацією місцевої влади, наразі в Террасі живе понад 9 800 котів, а в центрі адопції тварин утримують близько 100, з яких 12 — чорного кольору.

В міській раді наголошують, що це рішення є "тимчасовим та винятковим", проте заборона може бути повторена в майбутньому. Винятки можуть бути узгоджені в індивідуальному порядку, центр адопції оцінюватиме ризики протягом періоду дії заборони.

В західній культурі чорні коти асоціюються з невдачами та відьомством Фото: Freepik

