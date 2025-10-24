Бездомная кошка неделю преследовала женщину в парке: сеть умилило то, что произошло потом (фото)

Женщина подружилась с бродячей кошкой во время прогулок в парке. Зверушка каждый вечер ждала двуногую подругу, чтобы вместе пройтись по парковым тропинкам, но один дождливый вечер полностью изменил ее жизнь.

Историю бездомной кошки опубликовала на платформе Reddit пользовательница с ником Evanessa_r. Автор рассказала, что их дружба длилась более недели.

Женщина часто вечером ходит гулять в парк, и хвостатая подруга встречала ее каждый вечер ровно в 20:00.

Женщина забрала домой бродячую кошку, которая преследовала ее в парке

"Однажды вечером погода испортилась и пошел дождь, но я все равно решила пойти проверить, как там моя подруга. И этот милый маленький шарик радости сидел весь мокрый под скамейкой, ожидая меня", — рассказала автор.

Она не смогла удержаться от того, чтобы забрать промокшее замерзшее животное в теплый дом. С тех пор кошка стала частью семьи.

"Как говорил Доминик Торетто: "У меня нет друзей, у меня есть семья"", — процитировала автор героя кинофраншизы "Форсаж".



История бродячей кошки растрогала Reddit

Растроганные добрым финалом истории комментаторы благодарят автора за то, что приютила животное. Женщина отвечает, что не могла бы спокойно спать, если бы не забрала свою пушистую подругу домой.

"Она выглядит как домашнее животное, которое выбросили. Спасибо, что дали ей приют", — написал один из комментаторов.



Другой комментатор признался, что сообщение автора заставило его пустить слезу.

"Думаю, мне что-то в глаз попало. Она так отчаянно искала своего человека, а теперь у нее есть постоянный дом. На последнем фото в ее глазах действительно видна чистая любовь", — написал автор комментария.



Ниже автор поста призналась, что никогда до этого не имела домашних животных.

"Уже прошла неделя, но я все еще не могу поверить, что у меня дома бегает пушистое создание", — написала она.

Как бездомные коты привязываются к людям

По словам экспертов, коты обычно выбирают для себя любимого человека по тому, насколько много он прилагает усилий для общения с ними и поиска взаимопонимания, пишет Newsweek. Ветеринары объяснили журналистам, что пушистики предпочитают тех, кто не оставляет без внимания их сигналы и потребности. Также на выбор может влиять порода и характер кота. Более спокойные животные выбирают себе спокойных хозяев, а более энергичные ищут более активных людей.

