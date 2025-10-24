Бездомна кішка тиждень переслідувала жінку в парку: мережу розчулило те, що сталося потім (фото)

Жінка подружилася з бродячою кішкою під час прогулянок у парку. Тварина щовечора чекала на двоногу подругу, щоб разом пройтися парковими стежками, та один дощовий вечір повністю змінив її життя.

Історію бездомної кішки опублікувала на платформі Reddit користувачка з ніком Evanessa_r. Авторка розповіла, що їхня дружба тривала понад тиждень.

Жінка часто ввечері ходить гуляти до парку, і хвостата подруга зустрічала її щовечора рівно о 20:00.

Жінка забрала додому бродячу кішку, яка переслідувала її в парку Фото: Reddit Кішка пройшла шлях від бродячого життя в парку до люблячої родини Фото: Reddit

"Одного вечора погода зіпсувалася і пішов дощ, але я все одно вирішила піти перевірити, як там моя подруга. І ця мила маленька кулька радості сиділа вся мокра під лавкою, чекаючи на мене", — розповіла авторка.

Вона не змогла втриматися від того, щоб забрати змоклу змерзлу тварину до теплого дому. Відтоді кішка стала частиною родини.

"Як казав Домінік Торетто: "У мене немає друзів, у мене є родина"", — процитувала авторка героя кінофраншизи "Форсаж".

Відео дня

Кішка з парку тепер оточена любов'ю родини Фото: Reddit Бродяча кішка стала домашньою улюбленицею Фото: Reddit

Історія бродячої кішки зворушила Reddit

Розчулені добрим фіналом історії коментатори дякують авторці за те, що прихистила тварину. Жінка відповідає, що не могла б спокійно спати, якби не забрала свою пухнасту подругу додому.

"Вона виглядає як домашня тварина, яку викинули. Дякую, що дали їй притулок", — написав один із коментаторів.

Коментатори радіють щасливому фіналу історіх бродячої кішки Фото: скриншот

Інший коментатор зізнався, що допис авторки змусив його пустити сльозу.

"Думаю, мені щось в око потрапило. Вона так відчайдушно шукала свою людину, а тепер у неї є постійний дім. На останньому фото в її очах дійсно видно чисте кохання", — написав автор коментаря.

Дехто з коментаторів пустив сльозу, розчулений історією бездомної кішки Фото: скриншот

Нижче авторка поста зізналася, що ніколи до цього не мала домашніх тварин.

"Вже минув тиждень, але я все ще не можу повірити, що у мене вдома бігає пухнасте створіння", — написала вона.

Як бездомні коти прив'язуються до людей

За словами експертів, коти зазвичай обирають для себе улюблену людину за тим, наскільки багато вона докладає зусиль для спілкування з ними та пошуку порозуміння, пише Newsweek. Ветеринари пояснили журналістам, що пухнастики надають перевагу тим, хто не лишає без уваги їхні сигнали та потреби. Також на вибір може впливати порода та характер кота. Спокійніші тварини обирають собі спокійних господарів, а енергійніші шукають більш активних людей.

Нагадаємо, 23 жовтня Фокус писав про кота, який випадково відксерив себе в офісі. В мережі посміялися над отриманими "документами" та похвалили пухнастого за навички "секретаря".

20 жовтня Фокус розповідав про кішку, яка придумала, як обійти систему автоматичної годівниці.