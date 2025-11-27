Массовый побег "офисников" в Киеве: работники покидали место работы через окна и крышу (видео)

В Киеве в районе Куреневки работники "офиса" покинули рабочее место через окна и крышу здания. На видео видно большую группу молодых людей, среди которых как девушки, так и парни, которые одновременно покидают помещение.

27 ноября местный телеграмм-канал "Киев Инфо" опубликовал видео, на котором зафиксировано, как работники покидают офис через окна и выходят на крышу здания. Вероятно, причиной такого поведения могла стать проверка СБУ или полиции, которая могла посетить офис. На кадрах заметно, что побег происходит быстро и одновременно большой группой людей.

"В офисе на Куреневке сегодня короткий рабочий день. Ну а что... четверг — это почти пятница", — шутит автор публикации.

Стоит заметить, что по состоянию на 27 ноября никаких официальных заявлений от СБУ или местной полиции по проверке или разоблачению таких "офисов" не поступало. Информация об инциденте ограничивается только опубликованным видео и комментариями телеграмм-канала.

Кто такие "офисники"

По информации издания "Трамвай", "офисники" — это работники мошеннических колл-центров, которые работают в так называемых "золотых офисах" в бизнес-центрах. В такой сфере десятки или сотни людей, преимущественно молодежь, занимаются мошенническими схемами, представляясь работниками банков, полиции или других служб. Хотя работа обещает высокую зарплату и комфортные условия, "офисники" фактически участвуют в незаконных операциях и переводят деньги жертв на подставные счета.

Напомним, что в октябре этого года украинская блогерша Ксюша Манекен потеряла 6,2 млн гривен из-за мошеннического Telegram-бота, который выдавал себя за чат-бот Monobank. Деньги были выведены с ее счета ФЛП на подставные украинские ФОПы, а сам процесс переводов контролировали так называемые "офисники", действовавшие от имени банка. Манекен обвиняет Monobank в отсутствии контроля за сомнительными операциями и отмечает, что не подозревала мошенничества, поскольку общение с "менеджером" выглядело как стандартная техническая поддержка.

Также Фокус писал, что физических предпринимателей начали использовать в схемах дропов — люди передают свои банковские карты или счета для незаконных операций. Из-за этого НБУ предлагает ввести проверку деятельности ФЛП перед закрытием, чтобы уменьшить риски финансовых и криминальных махинаций.

Более того, недавно в Украине задержали группу мошенников, которые выдавали себя за родственников высокопоставленных чиновников и пытались получить деньги за фальшивые должности в Офисе Президента.