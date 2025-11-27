Масова втеча "офісників" у Києві: працівники покидали місце роботи через вікна та дах (відео)

У Києві у районі Куренівки працівники "офісу" залишили робоче місце через вікна та дах будівлі. На відео видно велику групу молодих людей, серед яких як дівчата, так і хлопці, які одночасно залишають приміщення.

27 листопада місцевий телеграм-канал "Київ Інфо" опублікував відео, на якому зафіксовано, як працівники покидають офіс через вікна та виходять на дах будівлі. Ймовірно, причиною такої поведінки могла стати перевірка СБУ чи поліції, яка могла завітати до офісу. На кадрах помітно, що втеча відбувається швидко та одночасно великою групою людей.

"В офісі на Куренівці сьогодні короткий робочий день. Ну а що… четвер — це майже пʼятниця", — жартує автор публікації.

Варто зауважити, що станом на 27 листопада жодних офіційних заяв від СБУ або місцевої поліції щодо перевірки або викриття таких "офісів" не надходило. Інформація про інцидент обмежується лише опублікованим відео та коментарями телеграм-каналу.

Відео дня

Хто такі "офісники"

За інформацією видання "Трамвай", "офісники" — це працівники шахрайських кол‑центрів, які працюють у так званих "золотих офісах" у бізнес‑центрах. У такій сфері десятки або сотні людей, переважно молодь, займаються шахрайськими схемами, представляючись працівниками банків, поліції чи інших служб. Хоча робота обіцяє високу зарплату та комфортні умови, "офісники" фактично беруть участь у незаконних операціях та переказують гроші жертв на підставні рахунки.

Нагадаємо, що у жовтні цього року українська блогерка Ксюша Манекен втратила 6,2 млн гривень через шахрайський Telegram-бот, який видавав себе за чат-бот Monobank. Гроші були виведені з її рахунку ФОП на підставні українські ФОПи, а сам процес переказів контролювали так звані "офісники", що діяли від імені банку. Манекен звинувачує Monobank у відсутності контролю за сумнівними операціями та зазначає, що не підозрювала шахрайства, оскільки спілкування з "менеджером" виглядало як стандартна технічна підтримка.

Також Фокус писав, що фізичних підприємців почали використовувати у схемах дропів — люди передають свої банківські картки або рахунки для незаконних операцій. Через це НБУ пропонує запровадити перевірку діяльності ФОП перед закриттям, щоб зменшити ризики фінансових і кримінальних махінацій.

Ба більше, нещодавно в Україні затримали групу шахраїв, які видавали себе за родичів високопоставлених чиновників та намагалися отримати гроші за фальшиві посади в Офісі президента.