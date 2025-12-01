Никаких поцелуев, жвачек и "тайная" подача воды: самые странные запреты на борту самолета

Бортпроводница с 14-летним стажем Барбара Бачильери раскрыла неожиданные правила, которым обязаны следовать сотрудники авиакомпаний, когда надевают форму.

Сейчас 33-летняя Барбара Бачильери работает инфлюенсером в сфере путешествий и впервые подробно рассказала о пяти самых жестких запретах. Об этом пишет Mirror.

По словам бортпроводницы, любые поцелуи и публичные проявления чувств абсолютно запрещены, пока бортпроводник находится в форме. Под запрет попадает и курение, как обычное, так и электронные сигареты. Причем даже тем, кто недавно решил бросить курить, нельзя жевать жвачку, особенно "надувать пузыри". Это считается нарушением профессионального кодекса.

Отдельный пункт касается напитков. Барбара объясняет, что пить кофе у выхода на посадку нельзя, а алкоголь недопустим в любых ситуациях. Зато вода разрешена, но с ней тоже есть нюанс. Стюардесса рассказала, что воду пассажирам нередко подают "тайно". Это не связано с правилами авиакомпании — это прием, который бортпроводники осваивают с опытом.

"Вода "заразна". Стоит кому-то увидеть, что стюардесса несет стакан, как весь салон начинает просить то же самое", — объясняет Барбара. По ее мнению, на длительных рейсах это может нарушить работу экипажа и задержать обслуживание.

Поэтому, если пассажиру нужна вода, Барбара рекомендует тихо подойти к камбузу, а не нажимать кнопку вызова. Так просьбу можно выполнить быстрее и без "эффекта домино".

Барбара подчеркнула, что пассажиров начинают оценивать еще в момент посадки. По короткому приветствию бортпроводники успевают понять многое:

идет ли человек уверенно;

выглядит ли нервным или пьяным;

путешествует ли один или с тем, кому может понадобиться помощь;

может ли этот пассажир оказаться полезным в чрезвычайной ситуации.

"Мы видим, если вы сильный или имеете медицинскую подготовку. Это важно, даже если вы не догадываетесь об этом", — отметила она.

