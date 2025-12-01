Ніяких поцілунків, жуйок і "таємна" подача води: найдивніші заборони на борту літака

Бортпровідниця з 14-річним стажем Барбара Бачільєрі розкрила несподівані правила, яких зобов'язані дотримуватися співробітники авіакомпаній, коли одягають форму.

Наразі 33-річна Барбара Бачильєрі працює інфлюенсером у сфері подорожей і вперше детально розповіла про п'ять найжорсткіших заборон. Про це пише Mirror.

За словами бортпровідниці, будь-які поцілунки і публічні прояви почуттів абсолютно заборонені, поки бортпровідник перебуває у формі. Під заборону потрапляє і куріння, як звичайне, так і електронні сигарети. Причому навіть тим, хто нещодавно вирішив кинути палити, не можна жувати жуйку, особливо "надувати бульбашки". Це вважається порушенням професійного кодексу.

Окремий пункт стосується напоїв. Барбара пояснює, що пити каву біля виходу на посадку не можна, а алкоголь неприпустимий у будь-яких ситуаціях. Зате вода дозволена, але з нею теж є нюанс. Стюардеса розповіла, що воду пасажирам нерідко подають "таємно". Це не пов'язано з правилами авіакомпанії — це прийом, який бортпровідники освоюють із досвідом.

"Вода "заразна". Варто комусь побачити, що стюардеса несе склянку, як весь салон починає просити те саме", — пояснює Барбара. На її думку, на тривалих рейсах це може порушити роботу екіпажу і затримати обслуговування.

Тому, якщо пасажиру потрібна вода, Барбара рекомендує тихо підійти до камбузу, а не натискати кнопку виклику. Так прохання можна виконати швидше і без "ефекту доміно".

За словами Барбари, окремий пункт стосується напоїв під час польотів

Барбара підкреслила, що пасажирів починають оцінювати ще в момент посадки. За коротким привітанням бортпровідники встигають зрозуміти багато чого:

чи йде людина впевнено;

чи виглядає нервовою або п'яною;

подорожує одна чи з тим, кому може знадобитися допомога;

чи може цей пасажир виявитися корисним у надзвичайній ситуації.

"Ми бачимо, якщо ви сильний або маєте медичну підготовку. Це важливо, навіть якщо ви не здогадуєтеся про це", — зазначила вона.

