Ник Вуйчич: как мужчина без рук и ног стал глобальным мотиватором и заработал миллионы

Ник Вуйчич стал одним из самых известных мировых спикеров, которые рассказывают о поисках вдохновения, мотивации и силы достигать результатов. На его страницы подписаны миллионы юзеров, а сам мужчина несмотря на редкую болезнь продолжает развивать образовательные и социальные проекты. Фокус решил рассказать об истории топ-спикера, его состоянии, источниках мотивации и отношении к Украине в день рождения мужчины, которому исполняется 43 года.

Вуйчич стал одним из самых ярких голосов поколения, которому приходится бороться с предрассудками, унынием, потерей мотивации и жизненного пути. Сам спикер и автор продолжает вдохновлять людей, обращать внимание на ценности, поддержку и внимание к проблемам современного общества. Однако как парню с врожденной инвалидностью удалось достичь небывалых высот, выступать перед сотнями тысяч людей, удачно пользоваться юмором и вдохновлять тысячи людей делать свое дело? Об этом в материале Фокуса.

Происхождение, тяжелая болезнь и начало карьеры

Ник Вуйчич родился 4 декабря 1982 года в Австралии в семье сербских мигрантов. От рождения мальчик имел редкий синдром тетра-амелии, то есть полное отсутствие рук и ног.

В детстве, как часто вспоминал Ник, он переживал депрессию и буллинг в школе и на улице. Однако понял, что эти фразы и слова можно использовать как источник силы и опыт преодолевать преграды и трудности.

Несмотря на свою тяжелую болезнь, он получил два высших образования, научился писать, работать на компьютере, управлять авто, рыбачить на лодке и даже кататься на скейте. Сам Ник говорит, что каждый из нас имеет возможность воплотить полноценную и успешную жизнь даже в худших условиях, главное — верить в свои силы.

Кроме того, Вуйчич является прихожанином Евангелистской церкви, а с 17 лет постоянно выступает перед людьми с историей своей жизни. Свою миссию автор описывает простой и понятной фразой: "Моя миссия — это помочь людям найти свой путь".

Финансовый успех и состояние

Финансовый успех Вуйчича основывается на сочетании публичных выступлений, предпринимательства и авторской продукции. Больше всего доходов приносят международные лекции и туры: его выступления собирают арены и корпоративные мероприятия по всему миру.

Он является автором нескольких бестселлеров с миллионными тиражами, а также основателем мотивационной компании Life Without Limbs и образовательного проекта Attitude Is Altitude. Кроме того, он сотрудничает с брендами, ведет онлайн-курсы, продает медиаконтент и имеет стабильную монетизацию благодаря цифровым продуктам и правам на свои книги, видеолекции и выступления.

Сейчас состояние Вуйчича оценивают в несколько десятков миллионов долларов. Сам автор говорит, что использует подавляющее количество заработков на благотворительность, а для себя и семьи оставляет достаточное количество для жизни семьи, ведь он является отцом четверых детей.

Вуйчич ведет активный образ жизни несмотря на болезнь Фото: Facebook

Чем занимается сейчас

В последние годы Ник Вуйчич сосредоточился на развитии семейных и образовательных инициатив. Он активно работает как спикер, выступая на темы оптимизма, веры, предпринимательства, лидерства и психологической устойчивости.

Также он развивает благотворительные направления — поддержку людей с инвалидностью, антибуллинговые кампании, работу с молодежью и продвижение ментального здоровья. Отдельный вектор его деятельности — медийные платформы, ведь спикер работает с рядом кампаний по развитию человека.

Сам спикер говорит, что хочет привлекать людей к созданию медиапродуктов и онлайн-форматов. Они позволяют охватывать глобальную аудиторию без постоянных путешествий, где люди могут делиться собственными историями борьбы и успеха.

Вуйчич и Украина

Ник Вуйчич неоднократно публично выражал поддержку Украине, особенно после 2014 года и полномасштабного вторжения РФ. Он выступал перед украинской аудиторией, давал интервью украинским СМИ и часто отмечал стойкость украинцев как пример несокрушимости.

Вуйчич выражал солидарность с военными, гражданскими и беженцами, а также подчеркивал моральную важность борьбы Украины за ее свободу. В своих обращениях Вуйчич говорит, что следует обратить всю помощь и внимание мира для украинцев, которые являются примером внутренней силы, сплоченности и защиты человеческих ценностей.

Сам спикер в течение 2014-2017 годов бывал в Украине, общался с ветеранами и военнослужащими во время реабилитации. Он говорит, что не является тем человеком, который "может понять боль" украинцев от происходящей в стране войны.

