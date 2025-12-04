Нік Вуйчич: як чоловік без рук і ніг став глобальним мотиватором і заробив мільйони

Нік Вуйчич став одним з найвідоміших світових спікерів, які розповідають про пошуки натхнення, мотивації та сили досягати результатів. На його сторінки підписані мільйони юзерів, а сам чоловік попри рідкісну хворобу продовжує розвивати освітні та соціальні проєкти. Фокус вирішив розповісти про історію топспікера, його статки, джерела мотивації та ставлення до України в день народження чоловіка, якому виповнюється 43 роки.

Вуйчич став одним з найяскравіших голосів покоління, якому доводиться боротися з пересудами, зневірою, втратою мотивації та життєвого шляху. Сам спікер і автор продовжує надихати людей, звертати увагу на цінності, підтримку та увагу до проблем сучасного суспільства. Проте як хлопцю з вродженою інвалідністю вдалося досягти небувалих висот, виступати перед сотнями тисяч людей в залі, вдало користуватися гумором і надихати тисячі людей робити свою справу? Про це в матеріалі Фокуса.

Походження, важка хвороба та початок кар'єри

Нік Вуйчич народився 4 грудня 1982 року в Австралії у сім'ї сербських мігрантів. Від народження хлопчик мав рідкісний синдром тетра-амелії, тобто повна відсутність рук і ніг.

Відео дня

У дитинстві, як часто згадував Нік, він переживав депресію та булінг у школі та на вулиці. Однак зрозумів, що ці фрази та слова можна використати як джерело сили та досвід долати перепони та труднощі.

Попри свою важку хворобу, він отримав дві вищі освіти, навчився писати, працювати на комп'ютері, керувати авто, рибалити на човні та навіть кататися на скейті. Сам Нік каже, що кожен з нас має можливість втілити повноцінне та успішне життя навіть в найгірших умовах, головне — вірити у свої сили.

Окрім того, Вуйчич є прихожанином Євангелістської церкви, а з 17 років постійно виступає перед людьми з історією свого життя. Свою місію автор описує простою та зрозумілою фразою: "Моя місія — це допомогти людям знайти свій шлях".

Фінансовий успіх і статки

Фінансовий успіх Вуйчича ґрунтується на поєднанні публічних виступів, підприємництва та авторської продукції. Найбільше доходів приносять міжнародні лекції та тури: його виступи збирають арени й корпоративні заходи в усьому світу.

Він є автором кількох бестселерів з мільйонними накладами, а також засновником мотиваційної компанії Life Without Limbs і освітнього проєкту Attitude Is Altitude. Крім того, він співпрацює з брендами, веде онлайн-курси, продає медіаконтент і має стабільну монетизацію завдяки цифровим продуктам і правам на свої книги, відеолекції та виступи.

Наразі статки Вуйчича оцінюють в кілька десятків мільйонів доларів. Сам автор говорить, що використовує переважну кількість заробітків на благодійність, а для себе та родини лишає достатню кількість для життя родини, адже він є батьком чотирьох дітей.

Вуйчич веде активний спосіб життя попри хворобу Фото: Facebook

Чим займається зараз

Останніми роками Нік Вуйчич зосередився на розвитку сімейних та освітніх ініціатив. Він активно працює як спікер, виступаючи на теми оптимізму, віри, підприємництва, лідерства та психологічної стійкості.

Також він розвиває благодійні напрямки — підтримку людей з інвалідністю, антибулінгові кампанії, роботу з молоддю та просування ментального здоров’я. Окремий вектор його діяльності — медійні платформи, адже спікер працює з низкою кампаній щодо розвитку людини.

Сам спікер говорить, що хочу долучати людей до створення медіапродуктів та онлайн-форматів. Вони дозволяють охоплювати глобальну аудиторію без постійних подорожей, де люди можуть ділитися власними історіями боротьби та успіху.

Вуйчич та Україна

Нік Вуйчич неодноразово публічно висловлював підтримку Україні, особливо після 2014 року та повномасштабного вторгнення РФ. Він виступав перед українською аудиторією, давав інтерв’ю українським ЗМІ та часто наголошував на стійкості українців як прикладі незламності.

Вуйчич висловлював солідарність із військовими, цивільними та біженцями, а також підкреслював моральну важливість боротьби України за її свободу. У своїх зверненнях Вуйчич говорить, що слід звернути всю допомогу та увагу світу для українців, які є прикладом внутрішньої сили, згуртованості та захисту людських цінностей.

Сам спікер протягом 2014-2017 років бував в Україні, спілкувався з ветеранами та військовослужбовцями під час реабілітації. Він говорить, що не є тією людиною, що "може зрозуміти біль" українців від війни, що відбувається в країні.

Раніше Фокус розповідав про те, як 24-річна мати трьох дітей стала успішною бізнесменкою. Пейдж Брукс розповідає, що завжди можна досягти фінансового успіху та особистого щастя, наполегливо працюючи задля дітей і майбутнього.

Згодом стало відомо, що Бенні Бланко розкрив шість секретів успіху в житті. Перебуваючи в романтичних стосунках із Селеною Гомес, він підкреслює, що все ще викладається на кожному побаченні.