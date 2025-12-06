Миллиардер объявил конкурс для плоскоземельщиков с наградой в $3 млрд (видео)

76-летний миллиардер Тим Бойл придумал конкурс для тех, кто верит в плоскую Землю.

Гендиректор Columbia Sportswear Company предлагает сторонникам этой теории найти край планеты и привезти фотографию бездны, которая находится за ней, пишет Daily Mail.

Бизнесмен, состояние которого оценивается в $1,6 млрд, в качестве награды за это открытие пообещал контроль над его семейным бизнесом стоимостью $3 млрд, основанным в 1938 году.

Объявление конкурса – часть новой маркетинговой кампании Columbia под названием "Экспедиция невозможна".

"Это сообщение для плоскоземельщиков. Вы, ребята, утверждаете, что у Земли есть край. Что ж, просто сделайте снимок, пришлите его нам, и вы получите активы компании. Все. Никакой бумажной волокиты, никаких юристов, никаких уловок", — заявил Бойл, расхаживая штаб-квартире компании в Орегоне и показывая все, что отдаст победителю.

Однако Columbia также позаботилась о том, чтобы сторонники теории плоской Земли не смогли проявить креативность и подсунуть отредактированные кадры.

Чтобы прояснить, что же на самом деле будет представлять собой "край Земли", Columbia сообщила, что ищет фотографию с "видимым, физическим краем планеты Земля". Это может быть что угодно: от бесконечной отвесной скалы до бездонной пустоты или облаков, простирающихся в бесконечность.

Снимок обычной вершины скалы, тупика или "вашего приятеля Дэйва, официально сменившего имя на "Край", Бойл пообещал не принимать.

Теория плоской Земли: что известно

Несмотря на то, что люди уже более 2000 лет знают, что Земля круглая, есть немало тех, кто верит, что она плоская. Наличие многочисленных визуальных и научных доказательств многие сторонники теории заговора о плоской Земле считают незаконными или фальшивыми.

Современное движение сторонников теории плоской Земли зародилось в Англии XIX века благодаря Сэмюэлю Роуботаму, который опубликовал в 1849 году под псевдонимом Параллакс труд "Зететическая астрономия", утверждая, что Земля — плоский диск, и основав Зететическое общество.

Его идеи, основанные на псевдонауке, такой как эксперимент на уровне Бедфорда, распространились в США и были возрождены после его смерти такими группами, как Всемирное Зететическое Общество. Сегодня многие сторонники теории плоской Земли принципиально не доверяют научным учреждениям, таким как NASA, и государственным органам, рассматривая научные доказательства как часть тщательно разработанного, продолжающегося заговора, призванного скрыть "правду".

Напомним, те, кто верит в то, что Земля плоская и что на Луне никогда не высаживались люди, утверждают: в космосе нет никакой орбитальной станции, это все искусная мистификация.

Также сообщалось, что сторонник плоской Земли случайным экспериментом доказал, что планета круглая.