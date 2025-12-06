Мільярдер оголосив конкурс для плоскоземельників із нагородою в $3 млрд (відео)

76-річний мільярдер Тім Бойл придумав конкурс для тих, хто вірить у плоску Землю.

Гендиректор Columbia Sportswear Company пропонує прихильникам цієї теорії знайти край планети і привезти фотографію безодні, яка знаходиться за нею, пише Daily Mail.

Бізнесмен, статки якого оцінюють у $1,6 млрд, як нагороду за це відкриття пообіцяв контроль над його сімейним бізнесом вартістю $3 млрд, заснованим 1938 року.

Оголошення конкурсу — частина нової маркетингової кампанії Columbia під назвою "Експедиція неможлива".

"Це повідомлення для плоскоземельників. Ви, друзі, стверджуєте, що у Землі є край. Що ж, просто зробіть знімок, надішліть його нам, і ви отримаєте активи компанії. Усе. Жодної паперової тяганини, жодних юристів, жодних хитрощів", — заявив Бойл, походжаючи по штаб-квартирі компанії в Орегоні й показуючи все, що віддасть переможцю.

Однак Columbia також подбала про те, щоб прихильники теорії плоскої Землі не змогли проявити креативність і підсунути відредаговані кадри.

Щоб прояснити, що ж насправді буде являти собою "край Землі", Columbia повідомила, що шукає фотографію з "видимим, фізичним краєм планети Земля". Це може бути що завгодно: від нескінченної прямовисної скелі до бездонної порожнечі або хмар, що тягнуться в нескінченність.

Знімок звичайної вершини скелі, глухого кута або "вашого приятеля Дейва, який офіційно змінив ім'я на "Край"", Бойл пообіцяв не приймати.

Теорія плоскої Землі: що відомо

Незважаючи на те, що люди вже понад 2000 років знають, що Земля кругла, є чимало тих, хто вірить, що вона плоска. Наявність численних візуальних і наукових доказів багато прихильників теорії змови про плоску Землю вважають незаконними або фальшивими.

Сучасний рух прихильників теорії плоскої Землі зародився в Англії XIX століття завдяки Семюелю Роуботаму, який опублікував 1849 року під псевдонімом Параллакс працю "Зететична астрономія", стверджуючи, що Земля — плоский диск, і заснувавши Зететичне товариство.

Його ідеї, засновані на псевдонауці, такій як експеримент на рівні Бедфорда, поширилися в США і були відроджені після його смерті такими групами, як Всесвітнє Зететичне Товариство. Сьогодні багато прихильників теорії плоскої Землі принципово не довіряють науковим установам, як-от NASA, і державним органам, розглядаючи наукові докази як частину ретельно розробленої змови, яка триває, і яка покликана приховати "правду".

Нагадаємо, ті, хто вірить у те, що Земля пласка і що на Місяці ніколи не висаджувалися люди, стверджують: у космосі немає жодної орбітальної станції, це все майстерна містифікація.

Також повідомлялося, що прихильник плоскої Землі випадковим експериментом довів, що планета кругла.