"Огромный рой пчел": предсказания Нострадамуса на 2026 год напугали человечество

Предсказания французского астролога XVI века снова оказались в центре внимания. Исследователи интерпретировали ряд его стихов, и многие уверены, что Нострадамус описал ключевые потрясения, которые могут настигнуть мир в 2026 году.

Речь идет о политических конфликтах, усилении напряженности между Востоком и Западом и глобальных трансформациях, которые способны изменить привычный порядок жизни человечества. Об этом пишет Daily Record.

Однако наряду с тревожными прогнозами в текстах провидца встречается и неожиданно светлая нота, намек на эпоху обновления и появление нового мировоззрения.

Политические потрясения и "рои пчел"

В катрене I:26 Нострадамус упоминает "огромный рой пчел". Толкователи считают, что под этим образом могут скрываться мощные политические фигуры, чьи решения определят судьбу года.

Издание "Центурий" Нострадамуса, ставшее основой его пророчеств Фото: Libriproibiti

В интерпретациях часто звучат имена мировых лидеров и темы крупных международных соглашений, которые способны изменить баланс сил.

Возможные войны в Европе

Одним из самых мрачных пророчеств является упоминание швейцарского кантона Тичино, который будто бы "переполнится кровью". Эксперты подчеркивают, что стих остается неоднозначным. Пророчество может отражать как реальные конфликты, так и метафорические потрясения, связанные с борьбой за власть и территорию.

Добавляет напряжения и другое четверостишие о "семи месяцах великой войны", которую поведут два лидера, считающих себя непобедимыми. Эта часть текста интерпретируется как возможное столкновение сильных политических фигур, поддерживающих свои позиции любой ценой.

Марс "правит среди звезд"

В одном из стихов провидец пишет: "Когда Марс будет править среди звезд, человеческая кровь окропит святилище…".

Поскольку Марс традиционно символизирует войну, аналитики предполагают, что 2026 год может оказаться временем новых противостояний Фото: IFLScience

Поскольку Марс традиционно символизирует войну, аналитики предполагают, что 2026 год может оказаться временем новых противостояний, особенно между Западной Европой и странами Азии. Это могут быть не обязательно прямые военные столкновения. Под пророчеством могут скрываться экономические, технологические или геополитические конфликты.

Луч надежды: Нострадамус обещает обновление

Несмотря на тревожные образы, пророчества завершаются светлыми словами: "Тени падут, но человек света восстанет…".

Эта фраза рассматривается как символ грядущего восстановления после кризисов. Возможно, речь идет о появлении нового мирового лидера, о смене глобального подхода к политике или переоценке ценностей, когда человечество вновь обратится к идеям внутреннего роста и взаимопонимания.

