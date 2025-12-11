"Величезний рій бджіл": передбачення Нострадамуса на 2026 рік налякали людство

Пророцтва французького астролога XVI століття знову опинилися в центрі уваги. Дослідники інтерпретували низку його віршів, і багато хто впевнений, що Нострадамус описав ключові потрясіння, які можуть спіткати світ 2026 року.

Йдеться про політичні конфлікти, посилення напруженості між Сходом і Заходом та глобальні трансформації, які здатні змінити звичний порядок життя людства. Про це пише Daily Record.

Однак поряд із тривожними прогнозами в текстах провидця трапляється і несподівано світла нота, натяк на епоху оновлення та появу нового світогляду.

Політичні потрясіння і "рої бджіл"

У катрені I:26 Нострадамус згадує "величезний рій бджіл". Тлумачі вважають, що під цим образом можуть ховатися потужні політичні фігури, чиї рішення визначать долю року.

Видання "Центурій" Нострадамуса, що стало основою його пророцтв Фото: Libriproibiti

В інтерпретаціях часто звучать імена світових лідерів і теми великих міжнародних угод, які здатні змінити баланс сил.

Можливі війни в Європі

Одним із найпохмуріших пророцтв є згадка швейцарського кантону Тічино, який нібито "переповниться кров'ю". Експерти наголошують, що вірш залишається неоднозначним. Пророцтво може відображати як реальні конфлікти, так і метафоричні потрясіння, пов'язані з боротьбою за владу і територію.

Додає напруги й інший чотиривірш про "сім місяців великої війни", яку поведуть два лідери, що вважають себе непереможними. Ця частина тексту інтерпретується як можливе зіткнення сильних політичних фігур, які підтримують свої позиції за будь-яку ціну.

Марс "править серед зірок"

В одному з віршів провидець пише: "Коли Марс правитиме серед зірок, людська кров окропить святилище...".

Оскільки Марс традиційно символізує війну, аналітики припускають, що 2026 рік може виявитися часом нових протистоянь Фото: IFLScience

Оскільки Марс традиційно символізує війну, аналітики припускають, що 2026 рік може виявитися часом нових протистоянь, особливо між Західною Європою і країнами Азії. Це можуть бути не обов'язково прямі військові зіткнення. Під пророцтвом можуть ховатися економічні, технологічні або геополітичні конфлікти.

Промінь надії: Нострадамус обіцяє оновлення

Попри тривожні образи, пророцтва завершуються світлими словами: "Тіні впадуть, але людина світла повстане...".

Ця фраза розглядається як символ майбутнього відновлення після криз. Можливо, йдеться про появу нового світового лідера, про зміну глобального підходу до політики або переоцінку цінностей, коли людство знову звернеться до ідей внутрішнього зростання і взаєморозуміння.

