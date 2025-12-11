Под городом есть водопад: что происходит в недрах Львова (фото)

Подземная река Полтва, когда-то имевшая градообразующее значение для Львова, давно исчезла с поверхности, но не из жизни города. Сегодня она течет под ногами львовян, а ее протяженность составляет около 30 километров.

Один из диггеров, сотрудничающих с экскурсионным проектом Urbe Tour, сумел побывать внутри коллектора и поделился впечатлениями. Его путь пролегал туда, где когда-то проходил настоящий крепостной ров, защищавший Львов с севера. Об этом пишет Фокус.

Многие горожане представляют Полтву бурной рекой, подобной Днепру. Но даже в XIX веке она была скорее ручьем шириной в несколько метров. Все изменилось в середине XIX столетия, когда власти решили заключить русло в коллектор. Официальной причиной стала якобы угроза малярии.

Однако во Львове ливневая и фекальная канализации объединены и со временем Полтва превратилась в главную подземную канализационную артерию города.

Відео дня

Местами высота тоннелей достигает шести метров, а кое-где почти сорока. Иногда приходится идти в полный рост, а иногда ползти. Здесь также скрыты настоящие водопады. Например, 18-метровый под улицей Городоцкой.

Полтва превратилась в главную подземную канализационную артерию города Фото: Google Maps

Полтва как укрытие. История, от которой мурашки

В этих тоннелях сохранились следы куда более трагических событий. Именно здесь еврейская семья смогла прятаться от нацистов полтора года.

Диггер признается, что узнал об этом после просмотра польского фильма "В темноте", и был потрясен тем, что события происходили именно под Львовом. Найти точное место укрытия ему пока не удалось, ведь старинные входы в тоннели давно заварены коммунальными службами.

Как выглядит подземная река сегодня

Старинные входы стали теперь лишь листами металла, приваренными к бетонным коробам. Внутри же Полтва поражает каменными стенами, широкими бортиками и необычной конструкцией тоннелей.

Местами корни деревьев пробивают своды, а форма коллектора меняется настолько часто, что, по словам диггера, "можно писать отдельную книгу о типах подземных тоннелей". Даже киевские подземные реки — Клов, Глубочица, Скоморох — не могут похвастаться таким разнообразием.

Необычный профиль коллектора на фотографии 1929 года Фото: Из открытых источников

На старых фотографиях, например 1929 года, виден необычный профиль коллектора. Инженерная работа, которой до сих пор восхищаются исследователи.

Запах, романтика и реальность

Среди диггеров фото "на мостике над бурлящим потоком" считается своего рода трофеем. И хотя река давно стала частью городской канализации, запах там не такой уж критичный и ощущается скорее просто, как затхлый воздух.

"Я бы никому не рекомендовал спускаться в Полтву. Там действительно пахнет. В отличие от Киева, где подземные реки наполнены чистой родниковой водой", — говорит исследователь.

Среди диггеров фото "на мостике над бурлящим потоком" считается своего рода трофеем Фото: Из открытых источников

До полномасштабной войны в Украине по Полтве проводили экскурсии дважды в неделю. Сейчас же доступ к подземной реке закрыт по соображениям безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что:

Строители нашли тайный бункер Второй мировой. На фоне находки эксперты отмечают, что все больше людей строят частные убежища и делают запасы на случай катастроф.

Мужчина под своим домом нашел бункер времен Второй мировой. Он рассказал, что случайно наткнулся на секретное пространство, когда заметил необычный механизм за книжной полкой в библиотеке.

Также стало известно, что исследователи показали, что скрывают лабиринты столетней давности под Киевом. Эти подземелья защищают город от оползней, хранят легенды, сталактиты и уникальную историю, которую можно увидеть на экскурсиях с проводником.