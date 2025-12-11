Під містом є водоспад: що відбувається в надрах Львова (фото)

Підземна річка Полтва, що колись мала містоутворююче значення для Львова, давно зникла з поверхні, але не з життя міста. Сьогодні вона тече під ногами львів'ян, а її протяжність становить близько 30 кілометрів.

Один із дигерів, які співпрацюють з екскурсійним проєктом Urbe Tour, зумів побувати всередині колектора і поділився враженнями. Його шлях пролягав туди, де колись пролягав справжній кріпосний рів, що захищав Львів із півночі.

Багато городян уявляють Полтву бурхливою річкою, подібною до Дніпра. Але навіть у XIX столітті вона була радше струмком завширшки в кілька метрів. Усе змінилося в середині XIX століття, коли влада вирішила укласти русло в колектор. Офіційною причиною стала нібито загроза малярії.

Однак у Львові зливова та фекальна каналізації об'єднані і з часом Полтва перетворилася на головну підземну каналізаційну артерію міста.

Місцями висота тунелів сягає шести метрів, а подекуди майже сорока. Іноді доводиться йти на повний зріст, а іноді повзти. Тут також приховані справжні водоспади. Наприклад, 18-метровий під вулицею Городоцькою.

Полтва перетворилася на головну підземну каналізаційну артерію міста Фото: Google Maps

Полтва як укриття. Історія, від якої мурашки по шкірі

У цих тунелях збереглися сліди куди більш трагічних подій. Саме тут єврейська сім'я змогла ховатися від нацистів півтора року.

Діггер зізнається, що дізнався про це після перегляду польського фільму "У темряві", і був вражений тим, що події відбувалися саме під Львовом. Знайти точне місце укриття йому поки що не вдалося, адже старовинні входи в тунелі давно заварені комунальними службами.

Який вигляд має підземна річка сьогодні

Старовинні входи стали тепер лише листами металу, привареними до бетонних коробів. Усередині ж Полтва вражає кам'яними стінами, широкими бортиками та незвичайною конструкцією тунелів.

Місцями коріння дерев пробиває склепіння, а форма колектора змінюється настільки часто, що, за словами дигера, "можна писати окрему книгу про типи підземних тунелів". Навіть київські підземні річки — Клов, Глибочиця, Скоморох — не можуть похвалитися такою різноманітністю.

Незвичайний профіль колектора на фотографії 1929 року Фото: З відкритих джерел

На старих фотографіях, наприклад 1929 року, видно незвичайний профіль колектора. Інженерна робота, якою досі захоплюються дослідники.

Запах, романтика і реальність

Серед дигерів фото "на містку над потоком, що вирує" вважається свого роду трофеєм. І хоча річка давно стала частиною міської каналізації, запах там не такий уже й критичний і відчувається скоріше просто, як затхле повітря.

"Я б нікому не рекомендував спускатися в Полтву. Там справді пахне. На відміну від Києва, де підземні річки наповнені чистою джерельною водою", — каже дослідник.

Серед дигерів фото "на містку над бурхливим потоком" вважається свого роду трофеєм Фото: З відкритих джерел

До повномасштабної війни в Україні Полтвою проводили екскурсії двічі на тиждень. Зараз же доступ до підземної річки закритий з міркувань безпеки.

