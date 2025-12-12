"Монстр Франкенштейна": как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен (видео)

Женщина, потратившая десятки тысяч долларов на косметические процедуры, оказалась в центре новой волны травли в сети. На этот раз не только из-за внешности, но и из-за материнства.

Вена Вюрстель, проживающая на Майорке в Испании, призналась, что потратила около 50 тысяч долларов (более 2 млн гривен) только ны губы, которые, по ее словам, сделали их самыми большими в мире. Об этом пишет The Sun.

Многие пользователи критиковали девушку за ее внешний вид. После рождения трехмесячного ребенка хейт в сети усилился. Критики называют ее "матерью монстром Франкенштейна" и сомневаются в ее способности воспитывать ребенка.

Вена и ее партнерша Джесси стали родителями совсем недавно и говорят, что сейчас находятся "на седьмом небе от счастья". Однако вместо поддержки пара столкнулась с новой волной осуждения.

"Недоброжелатели злятся из-за того, что мы теперь родители", — объясняет Вена.

По ее словам, пользователей особенно беспокоит не она сама, а то, что, якобы, их ребенок в будущем может стать объектом насмешек.

Блогерша начала делать косметические инъекции в 18 лет и не скрывает, что в ее теле "больше пластика, чем жира". В общей сложности на пластические операции она потратила около 160 тысяч долларов (примерно 6,7 млн гривен), из которых 50 тысяч долларов (более 2 млн гривен) только на губы. Ради процедур Вена регулярно летает с Майорки во Франкфурт (Германия) и делает инъекции раз в неделю или раз в месяц.

Несмотря на шквал критики, Вена уверена, что внешность не определяет качество родительства.

"Люди в интернете видят только нашу внешность. Они не знают, какие мы родители", — говорит она.

По ее словам, забота о ребенке и увлечение косметическими процедурами могут сосуществовать.

"Эти две части моей жизни могут идти рука об руку", — отмечает она.

Реакция соцсетей

Видеоролик с участием Вены стал вирусным и собрал тысячи просмотров и комментариев. Среди них были жесткие и откровенно оскорбительные высказывания. Одни пользователи призывают "запретить такие процедуры", другие называют ее внешний вид "безумием". Однако находятся и те, кто встает на защиту женщины.

"Это ее жизнь и ее деньги. Ее губы никак не влияют на чужую жизнь", — написал один из комментаторов.

