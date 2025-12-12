"Монстр Франкенштейна": який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень (відео)

Жінка, яка витратила десятки тисяч доларів на косметичні процедури, опинилася в центрі нової хвилі цькування в мережі. Цього разу не тільки через зовнішність, а й через материнство.

Вена Вюрстель, яка мешкає на Майорці в Іспанії, зізналася, що витратила близько 50 тисяч доларів (понад 2 млн гривень) тільки на губи, які, за її словами, зробили їх найбільшими у світі. Про це пише The Sun.

Багато користувачів критикували дівчину за її зовнішній вигляд. Після народження тримісячної дитини хейт у мережі посилився. Критики називають її "матір'ю монстром Франкенштейна" і сумніваються в її здатності виховувати дитину.

Вена та її партнерка Джессі стали батьками зовсім недавно і кажуть, що зараз перебувають "на сьомому небі від щастя". Однак замість підтримки пара зіткнулася з новою хвилею осуду.

"Недоброзичливці зляться через те, що ми тепер батьки", — пояснює Вена.

За її словами, користувачів особливо турбує не вона сама, а те, що, нібито, їхня дитина в майбутньому може стати об'єктом глузувань.

Вена Вюрстель стала мамою Фото: YouTube

Блогерка почала робити косметичні ін'єкції в 18 років і не приховує, що в її тілі "більше пластику, ніж жиру". Загалом на пластичні операції вона витратила близько 160 тисяч доларів (приблизно 6,7 млн гривень), з яких 50 тисяч доларів (понад 2 млн гривень) тільки на губи. Заради процедур Відень регулярно літає з Майорки до Франкфурта (Німеччина) і робить ін'єкції раз на тиждень або раз на місяць.

Попри шквал критики, Відень впевнений, що зовнішність не визначає якість батьківства.

"Люди в інтернеті бачать тільки нашу зовнішність. Вони не знають, які ми батьки", — каже вона.

Незважаючи на шквал критики, Відень впевнений, що зовнішність не визначає якість батьківства Фото: Instagram

За її словами, турбота про дитину і захоплення косметичними процедурами можуть співіснувати.

"Ці дві частини мого життя можуть іти рука об руку", — зазначає вона.

Реакція соцмереж

Відеоролик за участю Вени став вірусним і зібрав тисячі переглядів і коментарів. Серед них були жорсткі та відверто образливі висловлювання. Одні користувачі закликають "заборонити такі процедури", інші називають її зовнішній вигляд "божевіллям". Однак є й ті, хто стає на захист жінки.

"Це її життя і її гроші. Її губи ніяк не впливають на чуже життя", — написав один із коментаторів.

