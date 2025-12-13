За что штрафуют туристов: странные законы, которые реально работают

Не все запреты в мире рождаются из здравого смысла. Некоторые стали результатом культурных традиций, другие появились из-за попыток навести порядок, но объединяет их одно: для туристов они выглядят откровенно абсурдно.

Во многих странах до сих пор действуют официальные правила, которые вызывают недоумение и улыбку. При этом за их нарушение можно получить вполне реальный штраф. Об этом пишет Seven Seas Worldwide.

Вот подборка самых странных ограничений, с которыми можно столкнуться в разных уголках планеты.

Сингапур

С начала 1990-х годов в Сингапуре действует строгий запрет на жевательную резинку. Его ввели после того, как город буквально утонул в липких следах на тротуарах и в транспорте.

Продажа и ввоз обычной жвачки запрещены до сих пор. Исключение сделано только для лечебных и никотиновых вариантов, и то исключительно по рецепту и через аптеки.

Австралия

В штате Виктория когда-то настолько серьезно относились к электробезопасности, что даже заменить перегоревшую лампочку имели право лишь лицензированные электрики.

Туристы в Австралии

Считалось, что любое вмешательство в осветительные приборы может быть опасным. Со временем правило смягчили, и сегодня оно звучит как анекдот из прошлого.

Швейцария

Популярное утверждение о том, что в Швейцарии запрещено смывать воду в туалете после 22:00, оказалось мифом. Прямого закона не существует.

Однако в жилых домах действуют строгие правила тишины, поэтому жильцов действительно просят избегать любых громких звуков ночью — даже бытовых.

Италия

В курортном городке Ираклия рядом с Венецией туристам запрещено строить песочные замки. Местные власти считают, что такие сооружения мешают свободному передвижению по пляжу.

А в городе Эбола (провинция Салерно) действует еще более неожиданное правило — запрет на поцелуи в автомобиле.

В курортном городке Ираклия рядом с Венецией туристам запрещено строить песочные замки

Причина звучит почти детективно: увлеченные романтикой пары, по мнению властей, становятся легкой добычей для грабителей. Штраф составляет от 50 до 500 евро.

Таиланд

В Таиланде строго запрещено наступать на банкноты. Дело в том, что на них изображен монарх, а любое неуважение к его образу расценивается как оскорбление короля.

Последствия могут быть серьезными: от штрафов до уголовной ответственности.

Малайзия

С 2011 года в Малайзии действует запрет на ношение одежды желтого цвета. Он связан с оппозиционным движением, выбравшим этот оттенок своим символом.

Под ограничение попали не только вещи, но и аксессуар.

Иногда такие правила кажутся смешными, иногда же тревожно строгими. Но все они напоминают, что путешествуя по миру, лучше заранее узнать местные законы. Иначе даже безобидный поцелуй или жвачка могут обернуться штрафом.

