За що штрафують туристів: дивні закони, які реально працюють

Турист фотографує стародавній архітектурний комплекс у Греції, де діють суворі правила відвідування
У багатьох країнах досі діють офіційні правила, які викликають здивування | Фото: Haley Black: Pexels

Не всі заборони у світі народжуються зі здорового глузду. Деякі стали результатом культурних традицій, інші з'явилися через спроби навести лад, але об'єднує їх одне: для туристів вони виглядають відверто абсурдно.

У багатьох країнах досі діють офіційні правила, які викликають подив і посмішку. При цьому за їх порушення можна отримати цілком реальний штраф. Про це пише Seven Seas Worldwide.

Ось добірка найдивніших обмежень, з якими можна зіткнутися в різних куточках планети.

Сінгапур

З початку 1990-х років у Сінгапурі діє сувора заборона на жувальну гумку. Її ввели після того, як місто буквально потонуло в липких слідах на тротуарах і в транспорті.

Продаж і ввезення звичайної жуйки заборонені досі. Виняток зроблено тільки для лікувальних і нікотинових варіантів, і то виключно за рецептом і через аптеки.

Австралія

У штаті Вікторія колись настільки серйозно ставилися до електробезпеки, що навіть замінити перегорілу лампочку мали право лише ліцензовані електрики.

Люди гуляють поруч із хвилеподібною скелею, природна пам'ятка Австралії, популярна серед туристів
Туристи в Австралії
Фото: tripadvisor

Вважалося, що будь-яке втручання в освітлювальні прилади може бути небезпечним. Згодом правило пом'якшили, і сьогодні воно звучить як анекдот із минулого.

Швейцарія

Популярне твердження про те, що у Швейцарії заборонено змивати воду в туалеті після 22:00, виявилося міфом. Прямого закону не існує.

Однак у житлових будинках діють суворі правила тиші, тож мешканців справді просять уникати будь-яких гучних звуків уночі — навіть побутових.

Італія

У курортному містечку Іраклія поруч із Венецією туристам заборонено будувати пісочні замки. Місцева влада вважає, що такі споруди заважають вільному пересуванню пляжем.

А в місті Ебола (провінція Салерно) діє ще більш несподіване правило — заборона на поцілунки в автомобілі.

анорама невеликого італійського міста зі щільною забудовою та історичними будівлями
У курортному містечку Іраклія поруч із Венецією туристам заборонено будувати пісочні замки
Фото: CNN

Причина звучить майже детективно: захоплені романтикою пари, на думку влади, стають легкою здобиччю для грабіжників. Штраф становить від 50 до 500 євро.

Таїланд

У Таїланді суворо заборонено наступати на банкноти. Річ у тім, що на них зображений монарх, а будь-яка неповага до його образу розцінюється як образа короля.

Наслідки можуть бути серйозними: від штрафів до кримінальної відповідальності.

Малайзія

З 2011 року в Малайзії діє заборона на носіння одягу жовтого кольору. Вона пов'язана з опозиційним рухом, який обрав цей відтінок своїм символом.

Під обмеження потрапили не тільки речі, а й аксесуар.

Іноді такі правила здаються смішними, іноді ж тривожно суворими. Але всі вони нагадують, що подорожуючи світом, краще заздалегідь дізнатися місцеві закони. Інакше навіть нешкідливий поцілунок або жуйка можуть обернутися штрафом.

