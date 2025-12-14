Куда исчезли люди: мужчина наткнулся на заброшенный дом в лесу и разгадал его тайну

В глубине лесов американского штата Джорджия (США) обнаружили жутковатый заброшенный дом, который выглядит так, будто его хозяева исчезли внезапно. Прежние владельцы оставили после себя старинные автомобили и вещи, которые словно застыли во времени.

Снимки дома опубликовал городской исследователь Леланд Кент, известный в сети под псевдонимом Abandoned Southeast. Об этом пишет The Sun.

Его фотографии быстро привлекли внимание пользователей соцсетей, ведь здание словно застыло во времени, сохранив следы обычной жизни.

В комнатах с облупившимися обоями и гнилой мебелью можно увидеть картины и детские игрушки, которые выглядят заметно "свежее" остального интерьера. На диване аккуратно разложены вещи, а кухонные шкафы по-прежнему были заполнены. По словам Кента, у него создалось ощущение, что жильцы просто вышли и не вернулись.

Гостиная заброшенного дома с камином Фото: Mediadrumimages

За домом был расположен полуразрушенный гараж. Именно там он заметил настоящие сокровища для автолюбителей. Мужчина показал культовый Packard, седан Cadillac и несколько старых автомобилей Buick. По словам исследователя, дом ранее принадлежал коллекционеру винтажных машин.

Издание отмечает, что Packard является легендарным американским брендом роскошных автомобилей, основанным в 1899 году в Детройте. После Второй мировой войны компания не выдержала конкуренции с крупнейшими автогигантами и прекратила производство в 1962 году. В отличие от него, Cadillac и Buick существуют до сих пор и считаются одними из старейших автомобильных марок США.

Заброшенный гараж с винтажными автомобилями Фото: Mediadrumimages

Cadillac был основан в 1902 году и позже вошел в состав General Motors, а Buick, появившийся еще в 1899 году, сыграл ключевую роль в создании самой корпорации GM. После закрытия Oldsmobile в 2004 году именно Buick стал старейшим действующим американским автопроизводителем.

Особое внимание Кента привлек календарь на кухне, датированный 2008 годом. Он дал понять, что дом был покинут около 17 лет назад. При этом никаких явных следов спешного бегства или разрушений не было видно.

Городскому исследователю удалось узнать, что здание было построено в начале XX века, хотя его планировка выглядит необычно: комнаты соединяются напрямую друг с другом, без центрального коридора. Это лишь усиливает ощущение странности и тайны.

