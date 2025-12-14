Куди зникли люди: чоловік натрапив на занедбаний будинок у лісі та розгадав його таємницю

У глибині лісів американського штату Джорджія (США) виявили моторошний занедбаний будинок, що має такий вигляд, ніби його господарі зникли раптово. Колишні власники залишили після себе старовинні автомобілі та речі, які немов застигли в часі.

Знімки будинку опублікував міський дослідник Леланд Кент, відомий у мережі під псевдонімом Abandoned Southeast. Про це пише The Sun.

Його фотографії швидко привернули увагу користувачів соцмереж, адже будівля немов застигла в часі, зберігши сліди звичайного життя.

У кімнатах з облупленими шпалерами і гнилими меблями можна побачити картини і дитячі іграшки, які мають помітно свіжіший вигляд, ніж решта інтер'єру. На дивані акуратно розкладені речі, а кухонні шафи, як і раніше, були заповнені. За словами Кента, у нього склалося відчуття, що мешканці просто вийшли і не повернулися.

Вітальня покинутого будинку з каміном Фото: Mediadrumimages

За будинком був розташований напівзруйнований гараж. Саме там він помітив справжні скарби для автолюбителів. Чоловік показав культовий Packard, седан Cadillac і кілька старих автомобілів Buick. За словами дослідника, будинок раніше належав колекціонеру вінтажних машин.

Видання зазначає, що Packard є легендарним американським брендом розкішних автомобілів, заснованим 1899 року в Детройті. Після Другої світової війни компанія не витримала конкуренції з найбільшими автогігантами і припинила виробництво в 1962 році. На відміну від нього, Cadillac і Buick існують досі і вважаються одними з найстаріших автомобільних марок США.

Покинутий гараж із вінтажними автомобілями Фото: Mediadrumimages

Cadillac було засновано 1902 року, пізніше він увійшов до складу General Motors, а Buick, що з'явився ще 1899 року, зіграв ключову роль у створенні самої корпорації GM. Після закриття Oldsmobile у 2004 році саме Buick став найстарішим чинним американським автовиробником.

Особливу увагу Кента привернув календар на кухні, датований 2008 роком. Він дав зрозуміти, що будинок покинули близько 17 років тому. При цьому жодних явних слідів поспішної втечі або руйнувань не було видно.

Міському досліднику вдалося дізнатися, що будівля була зведена на початку XX століття, хоча її планування має незвичний вигляд: кімнати з'єднуються безпосередньо одна з одною, без центрального коридору. Це лише посилює відчуття дивацтва і таємниці.

