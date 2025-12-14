Модели с экстремальной внешностью предложили шестизначную сумму за цифровое бессмертие

30-летняя создательница контента из Австрии, известная под псевдонимом Fetish Barbie, заявила, что получила предложение на шестизначную сумму за превращение в полноценную модель, созданную с помощью искусственного интеллекта. Несмотря на волну критики и обвинения в "ненатуральности", девушка признается, что ей нравится ее экстремальный образ.

Модель, прославившаяся благодаря необычной внешности и любви к косметическим процедурам, рассказала, что тролли регулярно называют ее "фальшивой", "пластиковой" и "жуткой". Однако именно эта внешность привлекла внимание художников и представителей ИИ-платформ. Об этом пишет The Sun.

По словам Fetish Barbie, она начала делать инъекции филлеров в губы еще в 18 лет. За годы она потратила около 50 тысяч евро (почти 2,5 млн гривен) на косметические процедуры, включая увеличение груди, ботокс и регулярные инъекции во все части лица. Свой стиль она описывает как "гиперженственный, экстремальный и с избыточной полнотой".

Несмотря на резкую реакцию в интернете, один из художников был настолько впечатлен ее образом, что написал портрет, отражающий ее "искусственную внешность". Работа была выставлена в галерее. После этого интерес к ней проявила и платформа, работающая с искусственным интеллектом.

один из художников был настолько впечатлен образом девушки, что написал портрет, отражающий ее "искусственную внешность" Фото: YouTube

Как утверждает модель, представители сайта предложили оплатить перелет в Великобританию, проживание в отеле и провести полное сканирование ее тела и голоса. Планировалось создать цифровую версию Fetish Barbie — ИИ-персонажа, с которым пользователи могли бы общаться круглосуточно, даже когда реальный человек не в сети.

"Тролли называют меня фальшивой и пластиковой, но искусственный интеллект хочет скопировать весь мой образ", — заявила она. По ее словам, проект предполагал не только визуальное сканирование, но и запись текста для точной передачи интонаций и личности.

В то же время девушка признается, что сталкивается с агрессивным вниманием и в реальной жизни. Незнакомые люди снимают ее на видео и фотографируют без разрешения. В интернете она регулярно получает резкие и оскорбительные сообщения.

Fetish Barbie уверена, что ее вдохновляет идея стать еще более "пластичной" Фото: YouTube

Реакция соцсетей

Пользователи реагировали на внешний вид модели неоднозначно. Под видео с ее участием комментаторы писали, что ее губы выглядят "чрезмерно", а внешность — "пугающе". Другие отмечали ее уверенность в себе, но выражали сожаление, что, по их мнению, женщины чувствуют необходимость доводить внешность до крайностей ради заработка в цифровых платформах.

"К сожалению, в наши дни женщины считают, что им нужно выглядеть экстравагантно, чтобы заработать хоть какие-то деньги в соцсетях", — написал один из пользователей.

Сама Fetish Barbie уверена, что ее вдохновляет идея стать еще более "пластичной" и, как показывает интерес со стороны ИИ-индустрии, именно этот образ может оказаться востребованным в будущем цифровом мире.

