Моделі з екстремальною зовнішністю запропонували шестизначну суму за цифрове безсмертя

30-річна авторка контенту з Австрії, відома під псевдонімом Fetish Barbie, заявила, що отримала пропозицію на шестизначну суму за перетворення на повноцінну модель, створену за допомогою штучного інтелекту. Попри хвилю критики та звинувачення в "ненатуральності", дівчина зізнається, що їй подобається її екстремальний образ.

Модель, яка прославилася завдяки незвичній зовнішності та любові до косметичних процедур, розповіла, що тролі регулярно називають її "фальшивою", "пластиковою" та "моторошною". Однак саме ця зовнішність привернула увагу художників і представників ШІ-платформ. Про це пише The Sun.

За словами Fetish Barbie, вона почала робити ін'єкції філерів у губи ще у 18 років. За роки вона витратила близько 50 тисяч євро (майже 2,5 млн гривень) на косметичні процедури, включно зі збільшенням грудей, ботоксом і регулярними ін'єкціями в усі частини обличчя. Свій стиль вона описує як "гіпержіночний, екстремальний і з надмірною повнотою".

Незважаючи на різку реакцію в інтернеті, один із художників був настільки вражений її образом, що написав портрет, який відображає її "штучну зовнішність". Роботу було виставлено в галереї. Після цього інтерес до неї виявила і платформа, що працює зі штучним інтелектом.

один із художників був настільки вражений образом дівчини, що написав портрет, який відображає її "штучну зовнішність" Фото: YouTube

Як стверджує модель, представники сайту запропонували оплатити переліт до Великої Британії, проживання в готелі та провести повне сканування її тіла і голосу. Планувалося створити цифрову версію Fetish Barbie — ШІ-персонажа, з яким користувачі могли б спілкуватися цілодобово, навіть коли реальна людина не в мережі.

"Тролі називають мене фальшивою і пластиковою, але штучний інтелект хоче скопіювати весь мій образ", — заявила вона. За її словами, проєкт передбачав не тільки візуальне сканування, а й запис тексту для точного передавання інтонацій та особистості.

Водночас дівчина зізнається, що стикається з агресивною увагою і в реальному житті. Незнайомі люди знімають її на відео та фотографують без дозволу. В інтернеті вона регулярно отримує різкі та образливі повідомлення.

Fetish Barbie впевнена, що її надихає ідея стати ще більш "пластичною" Фото: YouTube

Реакція соцмереж

Користувачі реагували на зовнішній вигляд моделі неоднозначно. Під відео за її участю коментатори писали, що її губи виглядають "надмірно", а зовнішність — "лякаюче". Інші відзначали її впевненість у собі, але висловлювали жаль, що, на їхню думку, жінки відчувають необхідність доводити зовнішність до крайнощів заради заробітку в цифрових платформах.

"На жаль, у наші дні жінки вважають, що їм потрібно мати екстравагантний вигляд, щоб заробити хоч якісь гроші в соцмережах", — написав один із користувачів.

Сама Fetish Barbie впевнена, що її надихає ідея стати ще більш "пластичною" і, як показує інтерес з боку ШІ-індустрії, саме цей образ може виявитися популярним у майбутньому цифровому світі.

