Прохожие плакали: супруги устроили прощальный день больной собаке (видео)

Супружеская пара из Лос-Анджелеса (США) превратила прощание со своей смертельно больной собакой в трогательное публичное проявление любви. Они провезли 11-летнюю Грейси по ее любимому маршруту вдоль бульвара Сансет, назвав этот день "лучшим последним днем в ее жизни".

Трогательным видео поделилась Кэтлин Айвс, хозяйка метиса питбуля, в Instagram. Ролик посмотрели более миллиона раз.

Грейси появилась в жизни Майкла Брука в 2020 году, сначала как собака на передержке. Но, как вспоминает его 34-летняя Кэтлин Айвс, расстаться с ней оказалось невозможно. Со временем Грейси стала его верной спутницей, а позже и частью маленькой семьи, когда Кэтлин вошла в их жизнь.

Их жизнь поменялась в худшую сторону, когда Грейси внезапно потеряла сознание. После суток в ветеринарной клинике пара узнала страшный диагноз: агрессивная гемангиосаркома сердца с метастазами. Это редкий и коварный вид рака, который часто обнаруживается слишком поздно, а точнее после внутреннего кровотечения и обморока.

Відео дня

Врачи сумели стабилизировать состояние собаки, подарив хозяевам еще два бесценных дня вместе. Понимая, что времени почти не осталось, пара решила сделать для Грейси нечто особенное.

Пара решила сделать для Грейси нечто особенное Фото: Instagram

Лучший последний день Грейси

Больше всего на свете собака любила прогулки по бульвару Сансет, заходить в кофейни, магазины и получать внимание от прохожих. Грейси обожала, когда ее гладили, и даже скулила, если кто-то проходил мимо.

Хозяева уложили ее в повозку, застеленную одеялами, и прикрепили табличку с надписью: "Лучший последний день в жизни Грейси. Пожалуйста, погладьте меня". Их маршрут начался с первой кофейни, куда Майкл привел ее в день, когда она стала его собакой.

Прогулка быстро превратилась в нечто большее. Люди останавливались каждые несколько метров, чтобы погладить Грейси, поговорить, задать вопросы. Некоторые незнакомцы бежали следом, лишь бы успеть прикоснуться к ее серой мордочке. Кто-то приносил подарки, а одна женщина, у которой тоже есть пожилая собака, купила для Грейси букет роз.

Незнакомые люди видели в Грейси своих собственных питомцев

По словам Кэтлин, во время прогулки были слезы, улыбки и удивительное чувство тепла. Незнакомые люди видели в Грейси своих собственных питомцев, и это создало вокруг нее маленькое, неожиданное сообщество сострадания.

Реакция соцсетей

С собакой попрощались 5 декабря. Позже пара поделилась видео ее последнего дня в Instagram. Ролик посмотрели более миллиона раз. Тысячи комментариев поддержки и слов сочувствия помогли им пережить утрату.

"Наши сердца навсегда изменились благодаря самой прекрасной девочке, Грейси", — написал один из пользователей.

Кэтлин призналась, что решила опубликовать это видео, потому что горе часто изолирует, хотя на самом деле оно объединяет людей. По ее словам, отклик оказался именно таким, каким бы его хотела видеть сама Грейси, а именно наполненным теплом, светом и любовью.

