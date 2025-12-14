Перехожі плакали: подружжя влаштувало прощальний день хворому собаці (відео)

Подружня пара з Лос-Анджелеса (США) перетворила прощання зі своїм смертельно хворим собакою на зворушливий публічний прояв любові. Вони провезли 11-річну Грейсі її улюбленим маршрутом уздовж бульвару Сансет, назвавши цей день "найкращим останнім днем у її житті".

Зворушливим відео поділилася Кетлін Айвс, господиня метиса пітбуля, в Instagram. Ролик подивилися понад мільйон разів.

Грейсі з'явилася в житті Майкла Брука 2020 року, спочатку як собака на перетримці. Але, як згадує його 34-річна Кетлін Айвс, розлучитися з нею виявилося неможливо. Згодом Грейсі стала його вірною супутницею, а пізніше й частиною маленької сім'ї, коли Кетлін увійшла в їхнє життя.

Їхнє життя змінилося в гірший бік, коли Грейсі раптово втратила свідомість. Після доби у ветеринарній клініці пара дізналася страшний діагноз: агресивна гемангіосаркома серця з метастазами. Це рідкісний і підступний вид раку, який часто виявляється надто пізно, а точніше після внутрішньої кровотечі та непритомності.

Лікарі зуміли стабілізувати стан собаки, подарувавши господарям ще два безцінні дні разом. Розуміючи, що часу майже не залишилося, пара вирішила зробити для Грейсі щось особливе.

Пара вирішила зробити для Грейсі щось особливе Фото: Instagram

Найкращий останній день Грейсі

Найбільше на світі собака любила прогулянки бульваром Сансет, заходити в кав'ярні, магазини й отримувати увагу від перехожих. Грейсі обожнювала, коли її гладили, і навіть скиглила, якщо хтось проходив повз.

Господарі поклали її у візок, застелений ковдрами, і прикріпили табличку з написом: "Найкращий останній день у житті Грейсі. Будь ласка, погладьте мене". Їхній маршрут почався з першої кав'ярні, куди Майкл привів її в день, коли вона стала його собакою.

Прогулянка швидко перетворилася на щось більше. Люди зупинялися кожні кілька метрів, щоб погладити Грейсі, поговорити, поставити запитання. Деякі незнайомці бігли слідом, аби встигнути доторкнутися до її сірої мордочки. Хтось приносив подарунки, а одна жінка, у якої теж є літній собака, купила для Грейсі букет троянд.

Незнайомі люди бачили в Грейсі своїх власних вихованців

За словами Кетлін, під час прогулянки були сльози, посмішки і дивовижне відчуття тепла. Незнайомі люди бачили в Грейсі своїх власних вихованців, і це створило навколо неї маленьку, несподівану спільноту співчуття.

Реакція соцмереж

Із собакою попрощалися 5 грудня. Пізніше пара поділилася відео її останнього дня в Instagram. Ролик подивилися понад мільйон разів. Тисячі коментарів підтримки і слів співчуття допомогли їм пережити втрату.

"Наші серця назавжди змінилися завдяки найпрекраснішій дівчинці, Грейсі", — написав один із користувачів.

Кетлін зізналася, що вирішила опублікувати це відео, бо горе часто ізолює, хоча насправді воно об'єднує людей. За її словами, відгук виявився саме таким, яким би його хотіла бачити сама Грейсі, а саме наповненим теплом, світлом і любов'ю.

