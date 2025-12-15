Почему кошки любят расцарапывать стены в доме: ответ ветеринаров удивляет

Кошки живут по собственным законам, и их владельцы хорошо знают, что пушистые любимцы нередко игнорируют человеческие правила. Иногда это приводит к нежелательным привычкам в доме, например к царапанью стен.

Ветеринары называют пять основных причин, по которым кошки могут так себя вести. Об этом пишет портал Catster.

Эксперты также дали рекомендации, которые помогут скорректировать поведение питомца. Уход за когтями для кошек так же важен, как личная гигиена для людей. Одна из главных причин царапанья это необходимость обновлять когти. В дикой природе они помогают ловить и удерживать добычу. Домашние же кошки, которые не охотятся за едой, сохраняют врожденный инстинкт регулярно ухаживать за когтями, подчеркивают ветеринары.

Кроме того, кошки — ярко выраженные территориальные животные. Даже если питомец живет в доме один, он все равно будет помечать пространство, обозначая свои владения. На подушечках лап у кошек расположены пахучие железы, поэтому царапины служат своеобразным "знаком собственности" и сигналом для других животных, что территория занята.

Иногда кошка царапает стены, чтобы размять мышцы, особенно после сна. Такое движение помогает поддерживать гибкость и физическую форму. Если у питомца нет когтеточки, игрушек или возможности активно играть, а энергии накопилось слишком много, стены могут стать заменой развлечений.

Кошки очень чувствительны к стрессу. Переезд, изменение привычной обстановки, травма или тревога из-за одиночества способны спровоцировать странное поведение. В таких случаях царапанье помогает животному справиться с напряжением. Если привычки питомца резко изменились, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Слух и обоняние у кошек намного острее человеческих. То, что мы не замечаем, для них становится очевидным сразу. Как прирожденные охотники, кошки способны почувствовать даже одного грызуна в стенах. Царапая поверхность, питомец может пытаться "добыть" добычу и одновременно привлечь внимание хозяина к проблеме.

Как отучить кошку царапать стены:

Регулярно подстригайте когти. Это поможет избежать ситуации, когда кошка сама пытается избавиться от старого слоя когтей, портя стены.

Создайте альтернативы. Установите когтеточку, подберите подходящий лоток и наполнитель, обеспечьте питомцу игрушки и пространство для игр. Это снижает скуку и уровень стресса.

Мягко отвлекайте. Если кошка начинает царапать стены, можно использовать неожиданный звук или свист, чтобы переключить ее внимание и дать понять, что такое поведение нежелательно.

