Чому кішки люблять роздряпувати стіни в будинку: відповідь ветеринарів дивує

Кішки живуть за власними законами, і їхні власники добре знають, що пухнасті улюбленці нерідко ігнорують людські правила. Іноді це призводить до небажаних звичок у домі, наприклад до дряпання стін.

Ветеринари називають п'ять основних причин, через які кішки можуть так поводитися. Про це пише портал Catster.

Експерти також дали рекомендації, які допоможуть скорегувати поведінку вихованця. Догляд за кігтями для кішок так само важливий, як особиста гігієна для людей. Одна з головних причин дряпання це необхідність оновлювати кігті. У дикій природі вони допомагають ловити й утримувати здобич. Домашні ж кішки, які не полюють за їжею, зберігають вроджений інстинкт регулярно доглядати за кігтями, підкреслюють ветеринари.

Крім того, кішки — яскраво виражені територіальні тварини. Навіть якщо вихованець живе в будинку один, він все одно буде позначати простір, позначаючи свої володіння. На подушечках лап у кішок розташовані пахучі залози, тому подряпини слугують своєрідним "знаком власності" і сигналом для інших тварин, що територія зайнята.

Дряпаючи поверхню, вихованець може намагатися "добути" здобич Фото: Shutterstock

Іноді кішка дряпає стіни, щоб розім'яти м'язи, особливо після сну. Такий рух допомагає підтримувати гнучкість і фізичну форму. Якщо в улюбленця немає кігтеточки, іграшок або можливості активно гратися, а енергії накопичилося занадто багато, стіни можуть стати заміною розваг.

Кішки дуже чутливі до стресу. Переїзд, зміна звичної обстановки, травма або тривога через самотність здатні спровокувати дивну поведінку. У таких випадках дряпання допомагає тварині впоратися з напругою. Якщо звички вихованця різко змінилися, варто проконсультуватися з ветеринаром.

Слух і нюх у кішок набагато гостріші за людські. Те, що ми не помічаємо, для них стає очевидним одразу. Як природжені мисливці, кішки здатні відчути навіть одного гризуна в стінах. Дряпаючи поверхню, вихованець може намагатися "добути" здобич і одночасно привернути увагу господаря до проблеми.

Як відучити кішку дряпати стіни:

Регулярно підстригайте кігті. Це допоможе уникнути ситуації, коли кішка сама намагається позбутися старого шару кігтів, псуючи стіни.

Створіть альтернативи. Встановіть кігтеточку, підберіть відповідний лоток і наповнювач, забезпечте вихованцеві іграшки та простір для ігор. Це знижує нудьгу і рівень стресу.

М'яко відволікайте. Якщо кішка починає дряпати стіни, можна використовувати несподіваний звук або свист, щоб переключити її увагу і дати зрозуміти, що така поведінка небажана.

