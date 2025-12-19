Пророчество сбылось: явление на Ближнем Востоке вызвало страхи о конце света (видео)

Впечатляющие кадры с иранского острова Ормуз показали момент, когда побережье и море внезапно приобрели глубокий красный цвет. В соцсетях это явление уже сравнили с библейской "карой Божьей".

В то же время ученые имеют вполне рациональное объяснение феномену у берегов иранского острова. Об этом сообщает The Mirror.

После обильных осадков вода возле знаменитого Красного пляжа на острове Ормуз окрасилась в насыщенный багровый оттенок. Ученые имеют прагматичное и четкое объяснение этому событию.

По их словам, пляж Ормуза известен своим красным песком и скалами, насыщенными оксидом железа. Во время сильных дождей потоки грунта смываются в море, временно меняя цвет воды и создавая резкий контраст с голубизной Персидского залива.

Ученые из NASA отмечают, что остров является так называемым соляным куполом — геологической формацией из каменной соли, гипса и других минералов, которые под давлением ведут себя почти как жидкость и постепенно "проталкиваются" сквозь верхние слои пород.

Местный красный грунт, известный как гелак, даже экспортируют в небольших объемах — его используют в косметике, пигментах и традиционных изделиях. Именно уникальные ландшафты сделали Ормуз популярным туристическим направлением.

Пока туристы восхищаются зрелищем, в провинции Хормозган из-за ливней пришлось перекрывать основные дороги из-за подтопления. В то же время в других регионах Ирана дожди встретили с облегчением — после длительной засухи страна в этом году получила на 89% меньше осадков, чем в среднем.

В то же время пользователи интернета заявили, что это напоминает пророчества из Книги Откровения, где говорится о превращении морей и рек в кровь как признак конца времен. Несмотря на активные дебаты, ученые и специалисты говорят о попытке создать теорию заговора, которая развенчивается научно доказанными фактами.

