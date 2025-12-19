Пророцтво збулося: явище на Близькому Сході викликало страхи щодо кінця світу (відео)

Вражаючі кадри з іранського острова Ормуз показали момент, коли узбережжя та море раптово набули глибокого червоного кольору. В соцмережах це явище вже порівняли з біблійною "карою Божою".

Водночас науковці мають цілком раціональне пояснення феномену біля берегів іранського острова. Про це повідомляє The Mirror.

Після рясних опадів вода біля знаменитого Червоного пляжу на острові Ормуз забарвилася в насичений багряний відтінок. Науковці мають прагматичне та чітке пояснення цій події.

За їх словами, пляж Ормузу відомий своїм червоним піском і скелями, насиченими оксидом заліза. Під час сильних дощів потоки ґрунту змиваються в море, тимчасово змінюючи колір води та створюючи різкий контраст із блакиттю Перської затоки.

Вчені з NASA зазначають, що острів є так званим соляним куполом — геологічною формацією з кам'яної солі, гіпсу та інших мінералів, які під тиском поводяться майже як рідина і поступово "проштовхуються" крізь верхні шари порід.

Місцевий червоний ґрунт, відомий як гелак, навіть експортують у невеликих обсягах — його використовують у косметиці, пігментах і традиційних виробах. Саме унікальні ландшафти зробили Ормуз популярним туристичним напрямком.

Поки туристи захоплюються видовищем, у провінції Хормозган через зливи довелося перекривати основні дороги через підтоплення. Водночас в інших регіонах Ірану дощі зустріли з полегшенням — після тривалої посухи країна цього року отримала на 89% менше опадів, ніж у середньому.

Водночас користувачі інтернету заявили, що це нагадує пророцтва з Книги Одкровення, де йдеться про перетворення морів і річок на кров як ознаку кінця часів. Попри активні дебати, вчені та спеціалісти говорять про намагання створити теорію змови, яка розвінчується науково доведеними фактами.

