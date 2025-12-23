Все пошло не по плану: что случилось с людьми, которых связали на год (видео)

В истории современного искусства есть эксперименты, которые звучат как вызов человеческому терпению. Один из таких случаев произошел летом 1983 года, когда художники Линда Монтано и Течинг Се решили провести целый год, будучи связанными друг с другом веревкой и полностью исключив любые прикосновения.

4 июля мужчина и женщина обвязали свои талии двухметровым шнуром и дали публичное обещание не снимать его в течение 12 месяцев. С этого момента они никогда не могли быть одни. Важным условием стало и то что за этот год им было запрещено прикасаться друг к другу. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Проект получил название Art/Life One Year Performance и сразу же превратился в необычный эксперимент над границами человеческого сосуществования. Художники спали в отдельных кроватях, соблюдали целибат и даже принимали душ по очереди. Пока один мылся, другой ждал снаружи, все так же оставаясь связанным веревкой.

Несмотря на жесткие ограничения, полностью избежать телесного контакта не удалось. За год они зафиксировали около 60 случайных касаний и одно намеренное объятие, которое инициировала Монтано.

Каждый день художники фотографировали себя и записывали разговоры Фото: Instagram

Результат эксперимента

Каждый день художники фотографировали себя и записывали разговоры, документируя, как меняется их поведение. Со временем напряжение стало нарастать. По словам Монтано, они начали "вести себя все более по-животному".

Линда и Течинг ссорились, резко дергали веревку и выражали злость без единого прикосновения. Постепенно даже речь начала исчезать. Вместо слов художники использовали жесты, звуки, стоны и вздохи. Однако это лишь усугубляло конфликты, ведь ни одно действие нельзя было совершить без согласия другого. Иногда они часами ничего не делали, намеренно мешая планам партнера.

Художникам приходилось спать связанными на разных кроватях Фото: YouTube

Ближе к финалу произошло неожиданное. Примерно за 80 дней до окончания перформанса напряжение стало спадать. По словам Течинга Се, они словно "снова стали людьми".

"Это было похоже на момент, когда ты выныриваешь из-под воды", — вспоминал он позже.

Издание отмечает, что этот перформанс стал частью серии годичных художественных экспериментов Се, который ранее добровольно проводил год в клетке, год без разговоров, и жил год на улице. Монтано же до этого уже участвовала в трехдневном перформансе, где была прикована наручниками к другому человеку.

