Усе пішло не за планом: що сталося з людьми, яких зв'язали на рік (відео)

В історії сучасного мистецтва є експерименти, які звучать як виклик людському терпінню. Один з таких випадків стався влітку 1983 року, коли художники Лінда Монтано і Течінг Се вирішили провести цілий рік, бувши пов'язаними один з одним мотузкою і повністю виключивши будь-які дотики.

4 липня чоловік і жінка обв'язали свої талії двометровим шнуром і дали публічну обіцянку не знімати його протягом 12 місяців. З цього моменту вони ніколи не могли бути самі. Важливою умовою стало й те, що за цей рік їм було заборонено торкатися одне одного. Про цю історію згадує Lad Bible.

Проєкт отримав назву Art/Life One Year Performance та одразу ж перетворився на незвичайний експеримент над межами людського співіснування. Художники спали в окремих ліжках, дотримувалися целібату і навіть приймали душ по черзі. Поки один мився, інший чекав зовні, так само залишаючись зв'язаним мотузкою.

Попри жорсткі обмеження, повністю уникнути тілесного контакту не вдалося. За рік вони зафіксували близько 60 випадкових торкань і одне навмисне обіймання, яке ініціювала Монтано.

Щодня художники фотографували себе і записували розмови Фото: Instagram

Результат експерименту

Щодня художники фотографували себе і записували розмови, документуючи, як змінюється їхня поведінка. Згодом напруга почала наростати. За словами Монтано, вони почали "поводитися все більш по-тваринному".

Лінда і Течінг сварилися, різко смикали мотузку і висловлювали злість без єдиного дотику. Поступово навіть мова почала зникати. Замість слів художники використовували жести, звуки, стогони та зітхання. Однак це лише посилювало конфлікти, адже жодну дію не можна було вчинити без згоди іншого. Іноді вони годинами нічого не робили, навмисно заважаючи планам партнера.

Художникам доводилося спати зв'язаними на різних ліжках Фото: YouTube

Ближче до фіналу сталося несподіване. Приблизно за 80 днів до закінчення перформансу напруга почала спадати. За словами Течінга Се, вони немов "знову стали людьми".

"Це було схоже на момент, коли ти виринаєш з-під води", — згадував він пізніше.

Видання зазначає, що цей перформанс став частиною серії річних мистецьких експериментів Се, який раніше добровільно проводив рік у клітці, рік без розмов, і жив рік на вулиці. Монтано ж до цього вже брала участь у триденному перформансі, де була прикута наручниками до іншої людини.

