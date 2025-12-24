Рождество в огне: как США едва не потеряли свою историческую память за ночь (видео)

В ночь на Рождество в 1851 году США столкнулись с одной из крупнейших культурных катастроф в своей истории, когда произошел пожар в Библиотеке Конгресса. Фокус расскажет о том, как халатность и равнодушие привели к масштабной потере фондов и памятников, и как трагедия заставила переосмыслить важность сохранения наследия.

Пожар в Библиотеке Конгресса США, которая тогда находилась в здании Капитолия в Вашингтоне, уничтожил более 35 тысяч книг и документов, составлявших почти две трети всего фонда. О том, как масштабный пожар в библиотеке заставил власти впервые серьезно задуматься над вопросом сохранения национальной памяти — в материале Фокуса.

История библиотеки до Большого огня

С начала существования библиотеки Конгресса, которая размещалась в Капитолии, крупные пожары фондов и памятников происходили не впервые. Еще в 1814 году британские войска сожгли эту локацию вместе с книгами и раритетами в здании.

После британско-американской войны 1812 года больше всего пострадала личная библиотека третьего президента США Томаса Джефферсона. Впоследствии ее спасли, а на основе сохранившихся фолиантов создали новые фонды для Библиотеки Конгресса.

В течение следующих 35 лет локация накапливала различные рукописные и печатные фолианты. Однако системные проблемы и безразличное отношение к безопасности и хранению имущества накапливались, а такое безответственное отношение к фондам привели к закономерному финалу.

Пожар перед Рождеством: это все равно должно было произойти

В холодную зимнюю ночь 24 декабря 1851 года по неизвестным причинам возникло возгорание, которое быстро перекинулось на деревянные перекрытия библиотечных залов. Само здание Капитолия на тот момент не было приспособлено к хранению больших библиотечных фондов.

Библиотека Конгресса перед пожаром Фото: Wiki Commons

Огонь распространялся чрезвычайно молниеносно на полки с книгами, бумажные архивы, старые переплеты и рукописи создали идеальное "топливо" для пожара. Ситуацию осложнили погодные условия: температура опустилась ниже нуля, пожарные шланги замерзали, а доступ к воде был ограничен.

Огнеборцы фактически боролись со стихией голыми руками. Также к тушению возгорания присоединился тогдашний президент США Миллард Филлмор, а позже правительство начало тщательное расследование причин инцидента.

Причины трагедии и восстановление фондов

По официальным выводам, причиной возгорания стала неисправная дымоходная система. После трагедии расследование показало ряд системных проблем — отсутствие противопожарных систем, хранение книг в помещениях без огнестойких перегородок, использование открытого огня и печей для обогрева и отсутствие ночной охраны в праздничный период.

Далее оказалось, что потери стали очень болезненными — из 55 тысяч томов после укрощения огня было полностью уничтожено 35 тысяч единиц. Но несмотря на масштаб катастрофы, Конгресс США принял решение не сокращать библиотеку, а сделать ее еще больше и безопаснее.

Более того, расследование показало ряд ранее проблем с хранением фондов и соответствующих условий для них. Поэтому было выделено финансирование на закупку новых книг в США и Европе, которые частично восстановили утраченные фонды.

Еще одним вариантом пополнения стал поиск и приобретение идентичных изданий взамен утраченных экземпляров. Дополнительно власти позаботились о создании отдельного, специализированного библиотечного помещения, которое со временем станет отдельным зданием Библиотеки Конгресса (ныне известное как здание Томаса Джефферсона).

Дополнительный акцент в новой локации для хранения фондов и книг уделили огнестойким материалам, системам вентиляции и надлежащим условиям архивного хранения. Историки убеждены, что именно пожар 1851 года стал переломным моментом в истории США — культурное наследие может исчезнуть за одну ночь, если его не защищать системно, и что даже одна искра может уничтожить целую память нации.

