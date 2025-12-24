Різдво у вогні: як США ледь не втратили свою історичну пам'ять за ніч (відео)

У ніч проти Різдва в 1851 році США зіткнулися з однією з найбільших культурних катастроф у своїй історії, коли сталася пожежа в Бібліотеці Конгресу. Фокус розповість про те, як недбалість та байдужість призвели до масштабної втрати фондів і пам'яток, і як трагедія змусила переосмислити важливість збереження спадщини.

Пожежа в Бібліотеці Конгресу США, що тоді містилася у будівлі Капітолія у Вашингтоні, знищила понад 35 тисяч книжок і документів, що складали майже дві третини всього фонду. Про те, як масштабна пожежа в бібліотеці змусила владу вперше серйозно замислитися над питанням збереження національної пам'яті — в матеріалі Фокуса.

Історія бібліотеки до Великого вогню

Від початку існування бібліотеки Конгресу, яка розміщувалася в Капітолії, великі пожежі фондів і пам'яток ставалися не вперше. Ще в 1814 році британські війська спалили цю локацію разом з книжками та раритетами у будівлі.

Після британсько-американської війни 1812 року найбільше постраждала особиста бібліотека третього президента США Томаса Джефферсона. Згодом її врятували, а на основі збережених фоліантів створили нові фонди для Бібліотеки Конгресу.

Протягом наступних 35 років локація накопичувала різні рукописні та друковані фоліанти. Однак системні проблеми та байдуже ставлення до безпеки та зберігання майна накопичувалися, а таке безвідповідальне ставлення до фондів призвели до закономірного фіналу.

Пожежа перед Різдвом: це все одно мало статися

У холодну зимову ніч 24 грудня 1851 року з невідомих причин виникло займання, яке швидко перекинулося на дерев’яні перекриття бібліотечних залів. Сама будівля Капітолія на той момент не була пристосована до зберігання великих бібліотечних фондів.

Бібліотека Конгресу перед пожежою Фото: Wiki Commons

Вогонь поширювався надзвичайно блискавично на полиці з книгами, паперові архіви, старі палітурки та рукописи створили ідеальне "паливо" для пожежі. Ситуацію ускладнили погодні умови: температура опустилася нижче нуля, пожежні шланги замерзали, а доступ до води був обмежений.

Вогнеборці фактично боролися зі стихією голими руками. Також до гасіння займання долучився тодішній президент США Міллард Філлмор, а пізніше уряд розпочав ретельне розслідування причин інциденту.

Причини трагедії та відновлення фондів

За офіційними висновками, причиною займання стала несправна димохідна система. Після трагедії розслідування показало низку системних проблем — відсутність протипожежних систем, зберігання книг у приміщеннях без вогнестійких перегородок, використання відкритого вогню та печей для обігріву та відсутність нічної охорони у святковий період.

Далі виявилося, що втрати стали дуже болісними — з 55 тисяч томів після приборкання вогню було повністю знищено 35 тисяч одиниць. Та попри масштаб катастрофи, Конгрес США ухвалив рішення не скорочувати бібліотеку, а зробити її ще більшою та безпечнішою.

Понад те, розслідування показало низку раніше проблем зі зберіганням фондів і відповідних умов для них. Тому було виділено фінансування на закупівлю нових книжок у США та Європі, які частково відновили втрачені фонди.

Ще одним варіантом поповнення став пошук і придбання ідентичних видань замість втрачених екземплярів. Додатково влада подбала про створення окремого, спеціалізованого бібліотечного приміщення, яке з часом стане окремою будівлею Бібліотеки Конгресу (нині відома як будівля Томаса Джефферсона).

Додатковий акцент у новій локації для зберігання фондів і книжок приділили вогнестійким матеріалам, системам вентиляції та належним умовам архівного зберігання. Історики переконані, що саме пожежа 1851 року стала переломним моментом в історії США — культурна спадщина може зникнути за одну ніч, якщо її не захищати системно, і що навіть одна іскра може знищити цілу пам'ять нації.

