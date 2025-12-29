Пассажиров начало подкидывать с кресел: самолет пришлось срочно разворачивать в небе

Пассажиры рейса Ryanair пережили настоящий кошмар в небе, когда самолет попал в сильную турбулентность на высоте около 10 километров.

По словам очевидцев, людей буквально выбрасывало из кресел, а происходящее напоминало сцену из фильма ужасов. Об этом пишет Birmingham Live.

Инцидент произошел на борту рейса из Бирмингема на Тенерифе. Во время обычного полета над Францией самолет неожиданно резко дернулся, после чего начались сильные толчки. В салоне в этот момент шло обслуживание пассажиров, и внезапная турбулентность привела к травмам у нескольких человек.

Паника в салоне

Одна из пассажирок рассказала, что никто не ожидал происходящего.

"Все было спокойно, а потом случился резкий рывок. Людей буквально подбросило в воздух", — поделилась она.

Другой пассажир, 33-летний житель Личфилда, сравнил пережитое "чем-то из фильма ужасов" и признался, что, хотя физически не пострадал, психологически это стало сильным ударом.

Відео дня

Инцидент произошел на борту рейса из Бирмингема на Тенерифе Фото: Birmingham Live

Возвращение в аэропорт

После инцидента самолет подал аварийный сигнал и начал экстренное снижение, изменив маршрут. Лайнер вернулся в аэропорт Бирмингема примерно через полтора часа после взлета. На удаленной стоянке его уже ожидали парамедики, которые оказали помощь пострадавшим пассажирам.

Некоторые находившиеся на борту утверждали, что незадолго до турбулентности рядом с самолетом якобы пролетал другой летательный аппарат, что вызвало у пассажиров дополнительную тревогу. По их словам, даже опытные бортпроводники признались, что за многие годы работы не сталкивались с подобной ситуацией.

В авиакомпании подтвердили факт возврата рейса, пояснив, что самолет благополучно совершил стандартную посадку, а медицинская помощь понадобилась лишь небольшому числу пассажиров. Тем же вечером рейс продолжил полет к месту назначения.

Ранее Фокус сообщал, что:

Бывшая стюардесса раскрыла темную сторону своей работы, из-за которой ее могут уволить. По ее словам, за малейшие "отклонения", от прыщей до пары лишних килограммов, сотрудников могут временно отстранять от полетов.

Пилот удивил соцсети своей зарплатой. По его словам, она сильно зависит от авиакомпании, типа самолета, маршрутов и налета часов, поэтому реальная картина часто оказывается совсем иной.

Также стало известно, что пилот попытался отключить двигатели самолета, что едва не привело к катастрофе.