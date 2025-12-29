Пасажирів почало підкидати з крісел: літак довелося терміново розвертати в небі
Пасажири рейсу Ryanair пережили справжній кошмар у небі, коли літак потрапив у сильну турбулентність на висоті близько 10 кілометрів.
За словами очевидців, людей буквально викидало з крісел, а те, що відбувалося, нагадувало сцену з фільму жахів. Про це пише Birmingham Live.
Інцидент стався на борту рейсу з Бірмінгема на Тенерифе. Під час звичайного польоту над Францією літак несподівано різко сіпнувся, після чого почалися сильні поштовхи. У салоні в цей момент відбувалося обслуговування пасажирів, і раптова турбулентність призвела до травм у кількох людей.
Паніка в салоні
Одна з пасажирок розповіла, що ніхто не очікував того, що відбувається.
"Усе було спокійно, а потім стався різкий ривок. Людей буквально підкинуло в повітря", — поділилася вона.
Інший пасажир, 33-річний житель Лічфілда, порівняв пережите "чимось із фільму жахів" і зізнався, що, хоча фізично не постраждав, психологічно це стало сильним ударом.
Повернення в аеропорт
Після інциденту літак подав аварійний сигнал і почав екстрене зниження, змінивши маршрут. Лайнер повернувся в аеропорт Бірмінгема приблизно через півтори години після зльоту. На віддаленій стоянці на нього вже чекали парамедики, які надали допомогу постраждалим пасажирам.
Дехто з тих, хто перебував на борту, стверджував, що незадовго до турбулентності поруч із літаком нібито пролітав інший літальний апарат, що викликало у пасажирів додаткову тривогу. За їхніми словами, навіть досвідчені бортпровідники зізналися, що за багато років роботи не стикалися з такою ситуацією.
В авіакомпанії підтвердили факт повернення рейсу, пояснивши, що літак благополучно здійснив стандартну посадку, а медична допомога знадобилася лише невеликій кількості пасажирів. Того ж вечора рейс продовжив політ до місця призначення.
Раніше Фокус повідомляв, що:
- Колишня стюардеса розкрила темний бік своєї роботи, через який її можуть звільнити. За її словами, за найменші "відхилення", від прищів до кількох зайвих кілограмів, співробітників можуть тимчасово відстороняти від польотів.
- Пілот здивував соцмережі своєю зарплатою. За його словами, вона сильно залежить від авіакомпанії, типу літака, маршрутів і нальоту годин, тому реальна картина часто виявляється зовсім іншою.
Також стало відомо, що пілот спробував відключити двигуни літака, що ледь не призвело до катастрофи.