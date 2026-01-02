Деревня остается заброшенной уже 82 года: зачем ее открывают всего на 12 дней в году

В самом сердце графства Уилтшир (Великобритания) скрывается место, где время словно остановилось. Деревня Имбер, эвакуированная еще в 1943 году, до сих пор остается под контролем Министерства обороны Великобритании и открывается для посетителей всего несколько дней в году.

Во время Второй мировой войны около 150 жителей Имбера получили уведомление, в котором говорилось, что у них было 47 дней, чтобы покинуть свои дома. Поселение требовалось армии в качестве полигона для подготовки солдат перед высадкой в Европе. Людям пообещали, что после окончания войны они смогут вернуться. Но этого так и не произошло. Об этом пишет Mirror.

Обещание, которое так и не было выполнено

Прошло более восьми десятилетий, а Имбер по-прежнему остается закрытым для постоянного проживания.

Попасть в деревню можно лишь 12 дней в году. Люди могут побродить на заброшенных улицах на Пасху, в один летний день, на рождественскую службу и в конце декабря — начале января, когда временно открываются маршруты для посетителей.

Большинство домов за эти годы были разрушены временем и погодой. Соломенные крыши не выдержали дождей, часть построек пострадала во время военных учений. Сейчас многие здания напоминают либо руины, либо безликие бетонные конструкции без окон, которые были возведены специально для тренировок армии.

Фото: SWNS

Что сохранилось в заброшенной деревне спустя 82 года

Однако некоторые исторические объекты все же смогли уцелеть. Среди них числится церковь Святого Джайлса, памятник архитектуры высшей категории, и бывшая деревенская гостиница. Именно она и стала главным местом притяжения для посетителей.

77-летний Нил Скелтон, волонтер и смотритель церкви, рассказывал, что в дни открытия в деревню приезжают тысячи людей. В летние дни число посетителей может достигать 4000, а в праздничные около 3000. Церковь открыта ежедневно с 11:00 до 16:00, вход бесплатный, а пожертвования идут на ее сохранение и реставрацию.

Фото: SWNS

По словам Скелтона, многих привлекает не только история, но и особая атмосфера Имбера. В деревне никто уже не живет 82 года, поэтому природа постепенно "возвращает себе пространство". Вокруг много дикой фауны, а тишина и пустота создают ощущение, будто мир замер.

Сам Нил связан с этим местом уже большую часть жизни. Впервые он попал в Имбер подростком, поехав туда на велосипеде. Позже, став звонарем, он мечтал однажды услышать колокола деревенской церкви. В 2010 году мечта сбылась после того, как они были восстановлены.

Несмотря на жутковатый образ "деревни-призрака", Скелтон называет Имбер удивительно спокойным и красивым местом. Иногда он остается там один, наслаждаясь тишиной.

