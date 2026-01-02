Село залишається покинутим уже 82 роки: навіщо його відкривають лише на 12 днів на рік

У самому серці графства Вілтшир (Велика Британія) ховається місце, де час немов зупинився. Село Імбер, евакуйоване ще 1943 року, досі залишається під контролем Міністерства оборони Великої Британії і відкривається для відвідувачів лише кілька днів на рік.

Під час Другої світової війни близько 150 жителів Імбера отримали повідомлення, в якому йшлося про те, що в них було 47 днів, щоб покинути свої будинки. Поселення було потрібне армії як полігон для підготовки солдатів перед висадкою в Європі. Людям пообіцяли, що після закінчення війни вони зможуть повернутися. Але цього так і не сталося. Про це пише Mirror.

Обіцянка, яку так і не було виконано

Минуло понад вісім десятиліть, а Імбер, як і раніше, залишається закритим для постійного проживання.

Потрапити в село можна лише 12 днів на рік. Люди можуть поблукати на занедбаних вулицях на Великдень, в один літній день, на різдвяну службу і наприкінці грудня — на початку січня, коли тимчасово відкриваються маршрути для відвідувачів.

Більшість будинків за ці роки були зруйновані часом і погодою. Солом'яні дахи не витримали дощів, частина будівель постраждала під час військових навчань. Зараз багато будівель нагадують або руїни, або безликі бетонні конструкції без вікон, які були зведені спеціально для тренувань армії.

Що збереглося в покинутому селі через 82 роки

Однак деякі історичні об'єкти все ж змогли вціліти. Серед них значиться церква Святого Джайлса, пам'ятник архітектури вищої категорії, і колишній сільський готель. Саме він і став головним місцем тяжіння для відвідувачів.

77-річний Ніл Скелтон, волонтер і доглядач церкви, розповідав, що в дні відкриття в село приїжджають тисячі людей. У літні дні кількість відвідувачів може досягати 4000, а у святкові дні близько 3000. Церква відкрита щодня з 11:00 до 16:00, вхід безоплатний, а пожертвування йдуть на її збереження і реставрацію.

За словами Скелтона, багатьох приваблює не тільки історія, а й особлива атмосфера Імбера. У селі ніхто вже не живе 82 роки, тому природа поступово "повертає собі простір". Навколо багато дикої фауни, а тиша і порожнеча створюють відчуття, ніби світ завмер.

Сам Ніл пов'язаний із цим місцем уже більшу частину життя. Уперше він потрапив в Імбер підлітком, поїхавши туди на велосипеді. Пізніше, ставши дзвонарем, він мріяв одного разу почути дзвони сільської церкви. У 2010 році мрія збулася після того, як їх було відновлено.

Попри моторошний образ "села-привида", Скелтон називає Імбер напрочуд спокійним і красивим місцем. Іноді він залишається там один, насолоджуючись тишею.

