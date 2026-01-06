Выглядит красиво, но есть нюанс: туристы удивились туалету в номере отеля (видео)

Бали снова оказался в центре внимания соцсетей, но на этот раз не из-за пляжей или джунглей. В соцсетях стал вирусным ролик, в котором туристы показали ванную комнату под открытым небом и тропическим дождем.

Видео быстро разлетелось по TikTok и вызвало бурную реакцию. Ролик опубликовал пользователь под ником @mimimeepmeep.

Надпись на видео гласит: "Когда бронируешь отель из-за его внешнего вида, а начинается дождь". Сначала зрителям показали стильную кухню, а затем камера переключилась на ванную комнату с душем и туалетом без крыши.

В комичном кадре мужчина сидит на закрытой унитазе прямо в дождевике, пока капли стекают внутрь ванной.

"Мы просто хотели воссоздать эстетику балийской ванной…", — подписал автор свой ролик.

Позже блогер уточнил, что мужчина на видео на самом деле не пользовался туалетом, а сам отель, по его словам, был действительно потрясающим, несмотря на подобный сюрприз.

Реакция соцсетей

Видео быстро разлетелось по TikTok и вызвало бурную реакцию. Одни зрители недоумевали, зачем вообще нужен туалет на улице, другие признавались, что подобный опыт стал бы для них настоящим стрессом.

"Я бы расплакалась";

"Совершенно небезопасно";

"Уличный туалет — мой худший кошмар. Я сразу думаю о насекомых".

Некоторые были еще резче и поставил такому комфорту "0 из 10".

Издание Newsweek отметило, что подобные необычные впечатления все чаще становятся частью путешествий. Согласно свежему отчету о туристических трендах, пляжные направления вроде Бали сегодня привлекают не только отдыхом, но и яркими, порой экстремальными эмоциями. Все больше путешественников ищут не стандартный комфорт, а истории, которыми потом можно поделиться с друзьями и родными.

