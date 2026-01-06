Виглядає красиво, але є нюанс: туристи здивувалися туалету в номері готелю (відео)

Балі знову опинився в центрі уваги соцмереж, але цього разу не через пляжі чи джунглі. У соцмережах став вірусним ролик, у якому туристи показали ванну кімнату просто неба і під тропічним дощем.

Відео швидко розлетілося по TikTok і викликало бурхливу реакцію. Ролик опублікував користувач під ніком @mimimeepmeep.

Напис на відео говорить: "Коли бронюєш готель через його зовнішній вигляд, а починається дощ". Спочатку глядачам показали стильну кухню, а потім камера перемикнулася на ванну кімнату з душем і туалетом без даху.

У комічному кадрі чоловік сидить на зачиненому унітазі просто в дощовику, поки краплі стікають всередину ванної.

"Ми просто хотіли відтворити естетику балійської ванної...", — підписав автор свій ролик.

Пізніше блогер уточнив, що чоловік на відео насправді не користувався туалетом, а сам готель, за його словами, був дійсно приголомшливим, попри такий сюрприз.

Реакція соцмереж

"Я б розплакалася";

"Абсолютно небезпечно";

"Вуличний туалет — мій найгірший кошмар. Я відразу думаю про комах".

Деякі були ще різкішими і поставив такому комфорту "0 з 10".

Видання Newsweek зазначило, що подібні незвичайні враження все частіше стають частиною подорожей. Згідно зі свіжим звітом про туристичні тренди, пляжні напрямки на кшталт Балі сьогодні приваблюють не лише відпочинком, а й яскравими, часом екстремальними емоціями. Дедалі більше мандрівників шукають не стандартний комфорт, а історії, якими потім можна поділитися з друзями та рідними.

