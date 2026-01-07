Супруги взяли немецкую овчарку, чтобы та охраняла дом, но есть нюанс (видео)
Супружеская пара из американского штата Мэриленд решила завести немецкую овчарку для охраны дома, рассчитывая на серьезного и грозного защитника. Однако вскоре они поняли, что что-то пошло не так.
Пес по кличке Дакс уверенно поднимается по лестнице, но вместо того чтобы демонстрировать сторожевые навыки, несет в пасти свою любимую плюшевую игрушку в виде аллигатора. Забавными кадрами поделилась хозяйка собаки Триша Аронов в одном из своих роликов в Instagram.
Милый защитник
В подписи к ролику хозяева с юмором написали: "Именно их мы выбрали для защиты нашего дома. Они — команда из двух".
Триша рассказала, что Дакс действительно очень серьезно относится к "работе" защитника семьи, но при этом остается невероятно ласковым и чувствительным. По ее словам, в тот момент он просто шел спать, неся с собой игрушку, которая стала для него источником уюта и спокойствия. За последний год пес пережил операцию на колене, утрату сестры и проблемы со здоровьем, поэтому такие моменты особенно дороги всей семье.
Аронов отмечает, что немецких овчарок часто считают суровыми и пугающими, однако Дакс наглядно показывает и их другую сторону. Несмотря на внушительный вид, он остается "большим добряком", которому важно быть рядом с людьми и засыпать со своей любимой игрушкой.
"Да, он защитник, но в конце дня — просто милый пес", — признается хозяйка.
Реакция соцсетей
Видео быстро стало вирусным в социальных сетях и на данный момент набрало более 2,1 миллиона просмотров и десятки тысяч лайков. Пользователи в комментариях умилялись и шутили, называя Дакса "королем на службе" и отмечая, что у каждого защитника есть право на отдых и объятия.
Многие также делились личными историями:
- "Когда ему нужно быть защитником, появляется Дакс. Сейчас он отдыхает";
- "Король Дакс приступает к исполнению обязанностей с помощником";
- "У нас четыре немецкие овчарки, они, может, и доберутся до места назначения целыми и невредимыми, но выбраться оттуда не смогут".
Ранее Фокус сообщал, что:
- Украинка держит петуха в доме вместо кота или собаки. Женщина рассказывает, что воспринимает кур не как сельскохозяйственных животных, а как полноценных домашних любимцев.
- У корги и таксы родился щенок с очень интересной внешностью. Очаровательный питомец, которого в шутку называют "дорги", быстро стал любимцем соцсетей.
Также стало известно, что кот 5 месяцев выживал в горах с дикими животными. Его нашли сотрудники канадского провинциального парка, после чего местные жители организовали для него многоэтапное путешествие, чтобы он успел вернуться к семье к Рождеству.