Супруги взяли немецкую овчарку, чтобы та охраняла дом, но есть нюанс (видео)

Супружеская пара из американского штата Мэриленд решила завести немецкую овчарку для охраны дома, рассчитывая на серьезного и грозного защитника. Однако вскоре они поняли, что что-то пошло не так.

Пес по кличке Дакс уверенно поднимается по лестнице, но вместо того чтобы демонстрировать сторожевые навыки, несет в пасти свою любимую плюшевую игрушку в виде аллигатора. Забавными кадрами поделилась хозяйка собаки Триша Аронов в одном из своих роликов в Instagram.

Милый защитник

В подписи к ролику хозяева с юмором написали: "Именно их мы выбрали для защиты нашего дома. Они — команда из двух".

Триша рассказала, что Дакс действительно очень серьезно относится к "работе" защитника семьи, но при этом остается невероятно ласковым и чувствительным. По ее словам, в тот момент он просто шел спать, неся с собой игрушку, которая стала для него источником уюта и спокойствия. За последний год пес пережил операцию на колене, утрату сестры и проблемы со здоровьем, поэтому такие моменты особенно дороги всей семье.

Відео дня

Аронов отмечает, что немецких овчарок часто считают суровыми и пугающими, однако Дакс наглядно показывает и их другую сторону. Несмотря на внушительный вид, он остается "большим добряком", которому важно быть рядом с людьми и засыпать со своей любимой игрушкой.

"Да, он защитник, но в конце дня — просто милый пес", — признается хозяйка.

Реакция соцсетей

Видео быстро стало вирусным в социальных сетях и на данный момент набрало более 2,1 миллиона просмотров и десятки тысяч лайков. Пользователи в комментариях умилялись и шутили, называя Дакса "королем на службе" и отмечая, что у каждого защитника есть право на отдых и объятия.

Многие также делились личными историями:

"Когда ему нужно быть защитником, появляется Дакс. Сейчас он отдыхает";

"Король Дакс приступает к исполнению обязанностей с помощником";

"У нас четыре немецкие овчарки, они, может, и доберутся до места назначения целыми и невредимыми, но выбраться оттуда не смогут".

Ранее Фокус сообщал, что:

Украинка держит петуха в доме вместо кота или собаки. Женщина рассказывает, что воспринимает кур не как сельскохозяйственных животных, а как полноценных домашних любимцев.

У корги и таксы родился щенок с очень интересной внешностью. Очаровательный питомец, которого в шутку называют "дорги", быстро стал любимцем соцсетей.

Также стало известно, что кот 5 месяцев выживал в горах с дикими животными. Его нашли сотрудники канадского провинциального парка, после чего местные жители организовали для него многоэтапное путешествие, чтобы он успел вернуться к семье к Рождеству.