Подружжя взяло німецьку вівчарку, щоб та охороняла будинок, але є нюанс (відео)

Подружня пара з американського штату Мериленд вирішила завести німецьку вівчарку для охорони будинку, розраховуючи на серйозного і грізного захисника. Однак незабаром вони зрозуміли, що щось пішло не так.

Пес на прізвисько Дакс впевнено підіймається сходами, але замість того щоб демонструвати сторожові навички, несе в пащі свою улюблену плюшеву іграшку у вигляді алігатора. Кумедними кадрами поділилася господиня собаки Тріша Аронов в одному зі своїх роликів в Instagram.

Милий захисник

У підписі до ролика господарі з гумором написали: "Саме їх ми обрали для захисту нашого будинку. Вони — команда з двох".

Тріша розповіла, що Дакс дійсно дуже серйозно ставиться до "роботи" захисника сім'ї, але водночас залишається неймовірно ласкавим і чутливим. За її словами, в той момент він просто йшов спати, несучи з собою іграшку, яка стала для нього джерелом затишку і спокою. За останній рік пес пережив операцію на коліні, втрату сестри та проблеми зі здоров'ям, тому такі моменти особливо дорогі для всієї родини.

Відео дня

Аронов зазначає, що німецьких вівчарок часто вважають суворими та застрашливими, проте Дакс наочно показує і їхній інший бік. Попри значний вигляд, він залишається "великим добряком", якому важливо бути поруч із людьми та засинати зі своєю улюбленою іграшкою.

"Так, він захисник, але наприкінці дня — просто милий пес", — зізнається господиня.

Реакція соцмереж

Відео швидко стало вірусним у соціальних мережах і наразі набрало понад 2,1 мільйона переглядів і десятки тисяч лайків. Користувачі в коментарях розчулювалися і жартували, називаючи Дакса "королем на службі" і зазначаючи, що у кожного захисника є право на відпочинок і обійми.

Багато хто також ділився особистими історіями:

"Коли йому потрібно бути захисником, з'являється Дакс. Зараз він відпочиває";

"Король Дакс розпочинає виконання обов'язків із помічником";

"У нас чотири німецькі вівчарки, вони, може, й доберуться до місця призначення цілими й неушкодженими, але вибратися звідти не зможуть".

