Почему чай становится горьким: ошибка, о которой все молчат

Приготовление чая кажется элементарным, но именно в этом простом ритуале многие совершают одну привычную ошибку, которая может полностью испортить вкус напитка.

Эксперты предупреждают, что из-за распространенной оплошности горячительный напиток становится горьким, вяжущим и неприятным, даже если при этом был использован качественный сорт. Об этом пишет The Mirror.

Исследование журнала Saga показало, что большинство людей заваривают чай прямо в кружке, а не в чайнике. При таком способе многие по привычке сжимают чайный пакетик после заваривания, стараясь "выжать" из него максимум вкуса. И именно в это и заключается ошибка.

Почему чай становится горьким

По словам Анджелы Прайс, старшего закупщика чая в Whittard, сжимание пакетика приводит к выделению избыточного количества дубильных веществ. Это природные соединения, которые содержатся в чае, кофе, вине и шоколаде. Они отвечают за сухой, терпкий и горьковатый вкус. Когда пакетик сжимают, эти вещества попадают в напиток в высокой концентрации, делая его резким и неприятным.

Эксперт советует просто аккуратно вынуть пакетик через 3–5 минут Фото: Pixels

Эксперт советует просто аккуратно вынуть пакетик через 3–5 минут, не оказывая на него давления.

Что говорят эксперты

Научный отдел BBC отмечает, что сжимание пакетика действительно ускоряет процесс экстракции вкусовых соединений, включая дубильные вещества. Однако главным фактором появления горечи считается не само сжатие, а слишком долгое заваривание.

Добавление молока в чай Фото: Pixels

Чем дольше чай находится в воде, тем крепче и горче становится напиток. Сжатие лишь усиливает этот эффект за короткое время.

Что еще влияет на вкус чая

Эксперты выделяют еще несколько факторов, которые могут испортить даже хороший чай:

Качество воды

Жесткая вода мешает раскрытию вкуса. Лучше использовать мягкую или фильтрованную воду. Она делает напиток более насыщенным и сбалансированным.

Порядок добавления молока

Если вы завариваете чай в кружке с пакетиком, молоко следует добавлять после заваривания, а не до него. Об этом также предупреждают эксперты журнала Saga Magazine.

Температура

Холодное молоко, добавленное слишком рано, снижает температуру воды и мешает чаю правильно завариться. В редких случаях это даже может привести к сворачиванию напитка.

